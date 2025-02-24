自由廣場》破疑美論 美軍少將打臉馬英九

◎ 黃惟冰

國防部長顧立雄日前主持「漢光四十一號演習」高階幹部圖上兵推，根據軍方會議照片，顧部長鄰座的名牌中英文對照標示「印太聯五次長」（J5 Maj General），讓美軍印太司令部聯五次長巴傑隆少將（Major General Jay M.Bargeron）曝光，印太J5少將負責戰略與政策規劃，等於證實美軍的現役高階將領直接參與我方極為重要的軍事討論。

值得注意的是，過去很長一段時間，美軍都將訪台的現役人員限縮在上校編階以下。同時，派來觀摩漢光演習的代表團也都由退役將領帶隊。種種限制，都是為了避免中共抗議。如今，美軍現役少將不僅親自來台，更出席高階幹部會議，足以顯示美軍對台海安全穩定的重視與投入。

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事實上，國內許多「疑美論」的鼓吹者都刻意宣傳當「台灣有事」時，美軍將袖手旁觀。舉例而言，馬英九就曾在二○二○年唱衰，中國的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣根本沒有機會等美軍來支援，而且現在美軍根本就不可能來。

但，當時在馬英九此番言論的三個月後，外媒便披露美軍印太司令部負責情報的J2現役少將指揮官曾抵台交流。此外，美國軍艦也以近每個月一次的頻率密集穿越台海。今天，現役高階將領更直接參與會議並與我國防部長緊鄰而坐，在在都打臉馬英九之流的分化伎倆。

（作者從事公共服務業，美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士）

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