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自由廣場》美台軍事交流 「官洩」照片背後的戰略解讀

2025/02/24 05:30

◎ 林穎佑

就在國內關注政治話題時，一張照片意外透露美台軍事交流。日前國防部長顧立雄視導漢光演習圖上兵推，軍方發布的照片中被發現顧部長身旁座位出現美國印太司令部聯五（J5）次長巴傑隆少將（Major General Jay M. Bargeron）的名牌，引發討論。

事實上，過去美軍就有將級軍官來台例子，此次並非重大突破，如二○二○年十一月美軍印太司令部少將情報處長史都德曼（Michael Studeman）就有訪台紀錄，同時，在歷次漢光演習中都被發現有外籍人士在旁擔任觀察員的角色，在一些從美方取得的軍備中，更經常會有原廠技師或退役官兵擔任顧問與交流的任務。這些都代表美台軍事交流的具體實踐。

值得注意的是，此次曝光將領為美國現役印太司令部聯五少將，聯五主掌作戰計畫並且直接與台灣國防部長緊鄰而坐，且直接出席漢光兵推的相關會議，應也會評估我國當其防衛作戰計畫，及是否在會議前後與我國交流當前美國的印太作戰構想？這些都是未來可再觀察之處。

此次是由官方媒體的照片所透露消息，這是否為美台雙方刻意的「官洩」仍不得而知。但在近年美台的軍事交流中，多次有我國軍官兵赴美受訓之時，由美方的新聞媒體透過照片來透露美台的軍事合作，雖然雙方政府都已固定交流等官方說詞來對外回應，但透過此種方式來表達台美的軍事互動是不爭的事實。

尤在近期美俄會談後，川普對於烏俄戰事的處理，讓外界對於美國援助外國的態度產生懷疑，此時正好透過照片表態。固然未來川普政策仍不得而知，但是至少在過往已約定成俗的合作關係，應不會有改變甚至開倒車的情形。如二月也有美艦再次通過台灣海峽、及解凍包含對台軍援款項的五十三億美元外交援助（包含用於台灣的八．七億美元），這些或許都可說明美國對印太的戰略規劃。

一張圖勝過千言萬語，如今此圖雖然已有適當的裁剪處理，但其與傳達的效益已有相當的發酵。在川普可能瞬息萬變的人事布局中，預測未來是有相當難度，但是如何確保與美方各部會的溝通管道，特別是在具體的國防事務上，持續維持交流，並藉此了解美方的下一步戰略，這可能才是照片之後須思考的部分。

（作者為淡大國際事務與戰略研究所助理教授）

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