社論》川普變數的現實基礎

美國總統川普（右）顯然與普廷較為親善，與烏克蘭總統澤倫斯基（左）、歐盟則常有言辭交鋒；「今日烏克蘭、明日台灣」的正反爭議，引起國人更多關注。（美聯社資料照）

川普上任以來，揮起關稅大棒，一如既往揮向中國，但對盟友也揚言課徵重稅；此外，對美有重大貿易順差及關稅上不對等的國家，均被川普視為佔美國便宜，欲以精明商人的手腕，祭出「對等關稅」，要把美國過去被佔的便宜全部討回來，促成「美國再次偉大」的願景。另一個焦點則是川普極力推動烏俄停戰，卻排除被侵略國烏克蘭與盟友歐洲國家參與，引發強烈質疑。這兩大議題，將川普的不可測特性發揮的淋漓盡致，讓全球處於疑惑震撼之中。

而台灣更是處於川普風暴圈。川普是否挺台，或是只把台灣當成可交易的籌碼？成為地緣政治爭論不休的議題。此外，川普一再強烈批判台積電與台灣晶片產業，從美國偷走晶片生意，揚言將課徵高關稅。此舉究竟是要逼迫台灣增加對美投資，或是要將台積電變成「美積電」，作為促成美國半導體復甦的助力，也引起川粉與反川派的對立。尤其，與台灣安全顯有參考作用的烏俄停戰議題則是，川普顯然與普廷較為親善，與烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟則常有言辭交鋒，雙方頗不友善，鮮有交集之處，因此川普與普廷以保全雙方的政經與軍事利益為出發點，合力推動烏俄停戰，卻排除相關國家參與，其實不會令人感到意外。但受到中國長期騷擾的台灣，則不能輕忽此一事態的發展，必須密切關注。坦言之，川普重返白宮才剛滿月，顯然急於重塑其個人一言九鼎的威信，以及美國仍是全球老大哥的影響力，因此對以哈、烏俄戰爭的解決，成為迫在眉睫的要事。然而，為了迅速達成停戰協議，避免過多歧見難以解決，因此不讓烏克蘭與歐盟參與，甚至以個人的主觀意見，不經相關各方討論，獨斷做出決論，並要求各方接受。這種國際政治折衝上的粗糙手法，引起盟友反彈，使得原先應凝結成一塊的民主陣營，出現了裂縫，予中國等獨裁國家有可乘之機。

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川普的大動作，重塑川版全球地緣政治與經濟版圖的意圖非常明顯，其是非對錯及可能的影響與後果，應該以不帶情緒與立場的方式，予以理性分析，方有利於台灣認清國際政治的現實。尤其，近日有關「今日烏克蘭、明日台灣」的正反爭議，引起熱烈討論，而台灣是否會淪為「亞太版烏克蘭」，對未來全球地緣政治與經濟將有重大影響，確實引起國人更多關注。烏俄和戰問題，作為一面鏡子，台灣顯然可從中得到一些教訓，作為趨吉避凶的借鏡。烏克蘭力抗全球第二大軍事強國俄羅斯的侵略，是近年極為慘烈的一場戰爭，到二○二五年的今天，烏克蘭已浴血抗俄三年了。據估計，烏克蘭付出了慘痛的代價，約有四萬六千名士兵死亡，另有三十九萬人受傷。另外亦有數萬平民死亡，六百多萬難民逃亡。而經濟與公共基礎建設幾乎變成一片廢墟，目前只能依賴美國、歐盟等主要外援，以及烏克蘭人犧牲的決心，方能持續對抗俄羅斯的侵略。對於受創如此巨大的被侵略國家被排除在談判桌上，反而發動戰爭的普廷在談判中卻扮演重要角色，不免令人質疑「大國政治」操弄之虞。因而歐盟與烏克蘭的強烈不滿，亦屬情理之中。

然而，對於歐盟並未承擔援烏的主要責任，以及維護歐洲和平的北約，實際上仍以美國為主力，川普已毫不遮掩表達強烈不滿。對川普而言，美國再次偉大，不是要恢復世界霸主的地位，以及扮演世界警察的角色。在川普眼中，美國欲再次偉大，就不能獨自承擔維護全球和平的責任，與對等關稅的概念一樣，在美國軍力捍衛下的受益國家，必須付出同等的代價與努力，展現自我防衛的決心，並非坐享其成。回顧二戰以來的歷史，可以發現非常弔詭的現象，即德、日為二戰的元凶，但戰敗之後，美國為避免軍國主義的火苗再度復燃，德、日被解除武裝，僅剩有限的軍隊作自我防衛之用，反而省下天文數字的國防經費，從事經濟發展與公共建設，造成經濟蓬勃發展，一度分別成為全球第二、三大經濟體。日本的半導體及電子消費品橫掃全球，一度被讚譽為「日本第一」，經濟上頗有取代美國的態勢。而美國明明是戰勝國，卻因花費龐大國防經費於對抗俄中的冷戰及共產集團崩解後的全球秩序，而拖累了經濟發展的步伐。這是相當反諷的現象。

因此，川普認為，歐洲、日本，以及一些受美國保護的國家，均提高國防經費到佔GDP五％水準，分擔全球對抗獨裁國家侵略的防務，美國才有多餘經費從事經濟發展與基礎建設，方可再現經濟榮景，讓美國再次偉大。因此，在川普的邏輯，歐洲有德、法，與外緣的英國，還有一些中型國家，若能拋棄獨善其身的自私心態，共同承擔維護歐洲的安全與民主的責任，才符合國際政治的現實。台灣面對來勢洶洶的川普風暴，只有了解其政策背後的邏輯，才能切實研擬出對策，並強化自身的防衛力量，而非滿足泛道德式的空泛承諾，方為台灣的生存之道。

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