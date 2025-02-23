星期專論》川普政府應如何重振國防工業以應對威脅

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

F-35戰機這種精密的尖端平台，應該由其設計者負責生產。然而，許多傳統武器可以透過授權方式，由第三方製造。圖為洛馬公司F-35戰機生產線。（取自Lockheed Martin臉書）

美國總統川普的第二任期，以一連串令人目不暇給的倡議揭開序幕，主要是兌現他在競選期間針對內政議題所做的承諾。他訴諸以關稅為基準的手段，以更有利於美國的方式重整全球貿易秩序，目前雖仍處於起步階段，但其規模和範圍之大顯而易見。儘管中國對美國的國家安全構成最大挑戰，但除了對中國進口商品徵收十％關稅，美國新政府迄今並未在應對中國的具體優先事項上多所著墨。

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截至目前為止，在國會針對川普總統內閣成員的任命聽證會中，都未能深入探討中國帶來的挑戰，以及中國將採取何種策略，來應對新政府的政策。例如，關於中國針對與台灣往來的美國國防工業公司實施制裁、這些軍工企業在中國的商業利益受到何種影響，或是如何重振美國本土的國防工業生產，以應對這些威脅，在聽證會上都沒有討論。

美軍工產業與中國關係風險 應速排除

川普政府應該慎重考慮採取三個重要步驟，以保障美國國防產業的商業利益，以及軍隊與盟友的安全。

首先，北京正在加大對美國國防公司的制裁力道，二○二四年共宣布六十三項制裁案，二○二五年的前十五天又宣布卅九項制裁。目前，這些制裁的實際影響有限，因為部分遭到制裁的公司在中國並沒有業務。然而，美國頂尖無人機製造商「斯凱迪奧」（Skydio）最近遭到中國制裁的案例，具有啟示意義。該公司是因為向台灣出售武器而被制裁，即使其合作對象僅限於台灣內政部消防署，卻導致該公司無法取得中國製造的電池。中國是這些無人機電池的唯一供應來源，讓北京得以操弄此一供應鏈弱點。儘管斯凱迪奧已經開始調整供應鏈，以擺脫對中國的依賴，但制裁還是導致電池供應緊縮，不得不進行配給管理。斯凱迪奧執行長布賴（Adam Bry）強調：「中國政府將以供應鏈為武器，以推進凌駕於我們之上的利益。」斯凱迪奧已經比許多美國企業做好更多準備應付制裁，因此川普政府應該迅速採取行動，排除美國國防產業與中國關係的風險。

無人機正迅速在全球各地普及，而中國對斯凱迪奧向台灣出售武器的虛假指控，很可能只是打擊這家美國企業，以削弱其對中國無人機大廠「大疆創新科技公司」（DJI）競爭力的藉口。事實上，迄今遭中國制裁的一一二家公司中，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）認為，只有六十八％目前與台灣國防部門有業務往來，其餘都是屬於民用領域，或直接為美國國防部門服務。如果斯凱迪奧的遭遇是一個前兆，中國似乎已經鎖定多家美國國防公司，而這些軍工企業迄今為止的唯一功能，就是支持美國的國防利益。一旦美中關係緊張升級，中國可能會以這些公司與台灣有國防業務往來為藉口，對它們進行廣泛制裁，即使這一指控並非事實。中國或許會以自身法律為依據，將這類行為合理化，但其主要目的是削弱美國的軍事戰備能力。

與國會合作 禁止美國防公司西進中國

其次，川普政府應與國會合作，禁止美國國防公司在中國開展業務。儘管美國法律禁止對中國出售軍事物資，但一些美國國防公司在中國有大量商業行為。這些商業利益帶來的影響，長期以來造成與美國國家利益相悖的缺口。

例如，波音公司（The Boeing Company）曾經在一九九○年代發起一場支持中國的公關活動，並遊說反對支持台灣。從那時開始，波音對親中政策的支持，就成為該公司與美國政府互動的一大特徵。諷刺的是，中國反過來利用這一點，透過凍結商用飛機訂單向美國政府施壓。這對於任何認為只要迎合中國政治敏感性，就可以帶來商業利益的美國企業來說，都是值得記取的教訓。

美國可以而且應該繼續向中國出售商用飛機，但國防和商業決策不應該在同一間會議室裡做出，尤其是在波音任由中國予取予求的情況下。國防產業的領導階層，應該能夠在完全不受中國市場考量影響的情況下做出決策。現在應該是將波音公司拆分為兩個獨立單位的時候了。事實上，應該要求所有美國國防公司剝離其在中國營運的業務部門。這適用於任何向中國商業市場銷售產品的美國國防公司。

波音和斯凱迪奧的案例發人深省。中國將利用其龐大的商業市場，來破壞美國的國防利益，而且北京正在積極佈局，企圖在川普政府推出針對中國的貿易與安全政策時，做出實質性的回應，削弱美國對台灣的支持，傷害美國的國防工業基礎。

學習全球頂尖製造商 大規模經濟生產

最後，在二次世界大戰期間，福特（Ford）等先進製造商進入國防生產領域，讓美國國防工業基地學習到全新的武器生產方式。在短短數年間，前美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）所設想的「民主國家的偉大兵工廠」（great arsenal of democracy），製造出同盟國擊敗軸心國所需的平台與系統。如今，美國同樣也需要向全球頂尖製造商學習，如何以更低的成本、更大的規模生產現代武器。

例如，諸如F-35戰鬥機這種精密的尖端平台，應該由其設計者負責生產。然而，許多傳統武器可以透過授權方式，由第三方製造。這是全球首要系統整合商的工作，而其中許多卓越的廠商位於台灣。這些台灣廠商可以革新美國生產飛彈、軍用車輛，以及其他作戰平台和彈藥的方式。

川普政府應該擬定一份具有強勁國內外需求的初步產品清單，並將其授權給合格的製造商生產。這些公司將把握機會，將大量企業資源投入美國，支持川普總統「美國優先」議程中的關鍵要素。台灣的系統整合商已經透過授權方式，產出全世界最先進的技術，有什麼理由不將它們的專業技能引進美國，推動美國的國防工業基礎前進廿一世紀呢？

川普總統以跳脫常規的創新思維著稱。如果我們要有效應對中國威脅，當前的民主兵工廠就需要讓美國擁有一個免於中國脅迫的國防工業基礎，並具備強大的生產能量，能夠提供美國及盟友戰士所需要的武器，從而達到嚇阻衝突的效果。或者，能夠在中國不惜一戰的情況下贏得勝利。

（作者韓儒伯為美台商業協會會長，同時也是華府智庫「2049計畫研究所」董事會成員、非營利組織「美中關係全國委員會」成員。國際新聞中心陳泓達譯）

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