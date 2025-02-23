自由廣場》陸航教練直升機升級的必要性

◎ 宋磊

賴總統日前宣布未來將國防預算提高至GDP三％，雖然實際上能否達成仍得視政院、立院的協調而定，但據了解國防部、三軍司令部已依據作戰需求來評估未來可能的採購清單，其中陸軍航特部所下轄的TH-67教練直升機，服役已近卅年，也可能成為未來整建兵力名單之一。

我陸軍航特部在一九九六向美方採購卅架TH-67教練直升機，當時陸軍也同時引進AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D奇奧瓦戰蒐直升機機隊，並建構六○一、六○二空騎旅，作為陸軍新一代的武裝直升機部隊，也是陸軍重要的反戰車兵力。TH-67教練直升機上述兩款直升機有共通性，成為陸軍從九○年代新一代的直升機兵力。

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然而，隨著TH-67直升機逐漸老化，加上陸軍近十餘年陸續引進新一代的AH-64E阿帕契武裝直升機、UH-60M通用直升機，陸軍航特部的教練直升機勢必得有所更新，一方面是要符合新款直升機在訓練、運輸與作戰上的需求，二方面相關的零組件正面臨消失性商源的階段，未來若欲持續維持TH-67直升機的訓練、後勤能量勢必遭到重大挑戰。

航特部向來是陸軍最為重要的航空兵力訓練中心，直升機部隊的建構讓陸軍具完整的立體作戰能量，大幅強化反登陸、反裝甲、特種作戰的能力，隨著陸軍具備完整的武裝直升機部隊後，若欲維持優質的訓練能量，新一代直升機的購機案勢必得持續努力完成，在川普政府強勢的作風下，軍方需要把握建軍機會，為下一代的兵力組成更完善戰力，以持續精進我軍實力。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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