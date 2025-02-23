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自由廣場》傅崐萁是台灣病毒 還是「中共走狗」？

2025/02/23 05:30

◎ 竹木一工

曾被國民黨前秘書長金溥聰定性為病毒，近日陷入「中共走狗」爭議的國民黨立院總召傅崐萁，日前在香港神秘出席「香港觀光博覽會」發言時，當眾語出驚人表示，「我代表台灣的中央政府」。傅崐萁的狂妄發言令筆者想起中國的落馬貪官羅頌與柴永柏。

羅頌是四川省達州市達川區罐子鄉黨委書記。羅頌在受訪時，語出驚人：「威脅我就是威脅黨」。柴永柏是四川省人大常委、四川音樂學院黨委書記。柴永柏在會議場合放過的狠話包括：「我知道有人在舉報我，誰讓我一時不好過，我會讓他全家一輩子不好過」； 「你們上午舉報我，我下午就知道」；「你們不是在反對我，你們是在反對共產黨！」

針對官員的狂言妄語，《人民日報》的評論文章指出，「他們根本就不能代表黨，但他們講出的雷語狠話，玷污了黨的形象，醜化了自身的形象。官員放狠話，有的是狂妄無知，有的是無理狡辯，有的是虛張聲勢，有的是擺官老爺的架子和威風，情況不一而同。折射了他們飛揚跋扈、氣焰囂張及精神缺鈣、素質低下，反映出一些官員身上存在的官氣、霸氣、匪氣」。

傅崐萁究竟是狂妄無知，還是虛張聲勢？傅飛揚跋扈、氣焰囂張是精神缺鈣、素質低下，集官氣、霸氣、匪氣於一身？還是真的是病毒？還是兼而有之，社會自有公評。

傅崐萁的行為是否玷污國民黨形象，損害、醜化了自身的形象？還是兼而有之，國民黨及傅本人應自己評估。共產黨員狂言妄語，《人民日報》嚴厲批評，傅崐萁的狂言妄語，國民黨要不要也出來說兩句？

（作者從商）

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