自由廣場》分化台帛邦誼？ 看資訊戰下的輿論操作

◎ 衛重華

近期，臉書多個社團轉發一篇來自署名「Wayne Boyle」的貼文，內容提及帛琉派遣官員參加哈利法克斯國際安全論壇（HFX），恐違反中國「一中原則」，並強調帛琉不應成為台灣對抗中國的籌碼。該貼文備註作者為「紐西蘭記者」，但經筆者查證，該帳號僅發佈此文，並無過往相關紀錄，不排除是新建假帳號，透過其他社群帳號與社團的轉發來營造「共識」，以達到資訊戰操弄輿論的效果。

HFX論壇是全球知名的安全會議，探討民主價值、國際安全與印太地區戰略議題。二○二四年十一月在加拿大舉行，並頒發「二○二○年麥凱恩公共服務領導獎」給前總統蔡英文，表彰她的貢獻。此舉引發中國強烈抗議，批評違反「一中原則」。今年，論壇首次移師台灣，使台灣與國際關係進一步強化，亦使中國對該論壇的敵意更為明顯。

請繼續往下閱讀...

帛琉是台灣邦交國，兩國在醫療、經濟、教育等方面皆有合作。例如，台灣協助帛琉建設醫療設施，派遣醫療團提供援助，並透過技術合作計畫提升當地基礎建設。此外，帛琉在國際場合亦曾表達對台支持，包括在聯合國大會發聲，為台灣爭取更多國際參與的空間。這樣的關係，使台帛雙方在外交與區域安全議題上具有一定程度的互信與合作基礎。

然而，這篇在臉書廣為流傳的文章，刻意強調帛琉需在外交上「謹慎拿捏立場」，並暗示帛琉因與台灣關係良好，而導致中國觀光客減少，影響經濟發展，更進一步指出，帛琉政府應基於國家利益，妥善處理與中國的關係，不應「成為台海議題的犧牲品」。但是文中卻未明確點出帛琉受到何方的「不必要政治壓力」，也未說明是哪一方在「威逼利誘」，反而以模糊立場，引導讀者認為帛琉不該派遣官員參與沒有實際影響力的HFX 論壇，進而在台帛關係中埋下不確定因素。

台帛邦誼穩固，兩國官方互動與國際交流本屬正常外交活動，無須受此類模糊立場文章影響。此類容易誤導讀者、製造不必要困擾的論述，不過是資訊戰常見手法。在當前印太局勢變動之際，我們應更加謹慎判讀這類刻意模糊焦點、營造對立氛圍的內容，避免落入輿論操控的陷阱。

（作者為軍人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法