自由廣場》川普現實外交 因應4大策略

◎ 林正二

川普再度執政後，未來台美關係的發展將以美國的政經利益為主。近日川普調停烏俄戰爭時，因澤倫斯基未同意美烏共享其稀土等資源，川普竟偏向侵略者普廷、嚴斥烏國，舉世譁然；但日前烏國同意與美簽訂稀土協議後，川普一改指責烏克蘭發動戰爭的說法，改批普廷下令侵烏。

面對川普以利益取向的現實、交易外交，建議政府以「面對現實、審時度勢、堅持原則、務實靈活」的外交策略因應川普，以謀求台灣最大的利益，相關方案析述如后。

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一、川普滿腦子現實利益，他不了解台灣，以台灣是否有交易價值作為對台策略的評斷標準。政府應勇敢面對此不利我國的外交現實，透過美國會與川普幕僚等各種可行管道，讓川普瞭解台灣對美國的重要性更勝烏克蘭，如果台灣因川普的輕忽，讓中國奪走，攸關全球高科技與經濟發展的台灣半導體產業被中國掌握後，將嚴重衝擊美國與全球的經濟，美國不僅難以再次偉大，而且將無法運作；日本的海洋防線與日、歐等各國經貿輸送路線將被中國操控，美國也會被迫退出西太平洋，嚴重傷害在亞太地區的利益，從此失去全球國家領導者的地位，美元的強勢地位將不保，嚴重衝擊美國的經濟、國債與金融市場等，非川普承擔得起。

二、建議政府針對川普的「對等關稅」、「使用者付費」政策，除提升國防預算，加強採購美國農產品、食品與天然氣外，並獎助、擴大台灣對美國的投資，透過跟美半導體、生技醫療、軍工複合體、能源石化等產業的全方位合作，建構台美緊密的「互利共生」關係，促成美國與我簽訂「自由貿易協定」，台美雙贏。 同時，在我方主導、技術不外流的原則下，協助美國研製高階晶片，讓美基於利益，更重視台灣，透過國會的運作，通過可在中共襲台造成佔領台灣事實之前，美軍就能先發制人擊退共軍、確保台灣安全無慮的「台灣防衛法」。

三、增加國防費用，提高向美國購買武器與裝備等經費，並負擔美國派將士、技術人員來台訓練國軍使用武器以及如何協同美軍作戰等費用，美台共抗中共，符合美國的抗中戰略目標。

四、在美中對抗的外交戰略下，我外交團隊應研究是否可在美國不承認台灣的情形下，爭取跟我簽訂協防條約，派軍協防台灣，以大軍壓境的具體作為，遏阻共軍侵台，達到不戰而屈人之兵的效果。依照川普的「交易」想法，如簽訂新的「台美協防條約」，雙方應談妥台灣應負擔的防禦費。

川普回鍋後，台美關係恐有不少變數，面對「利益至上」的川普政府，我需建構、擴大台美「互利共生」的基礎，運用國際情勢的轉變，創造台美雙贏的局面，在因勢利導下我持續往前邁進。

（作者為退休駐美外交人員）

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