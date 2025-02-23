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自由共和國》許釗滂／冬末紅梅綻放，武陵農場春日序曲

2025/02/23 05:30

冬末攝影家來去武陵，正是紅梅盛開綻放時節，花枝搖曳，清香撲鼻，小鳥在林間覓食，相映成趣。（許釗滂作品）冬末攝影家來去武陵，正是紅梅盛開綻放時節，花枝搖曳，清香撲鼻，小鳥在林間覓食，相映成趣。（許釗滂作品）

◎圖文／許釗滂

許釗滂用照片及文字打開春日序曲。（許釗滂作品）許釗滂用照片及文字打開春日序曲。（許釗滂作品）

當冬日漸漸褪去，春天的氣息悄然來臨，武陵農場已披上紅梅的盛裝，山坡間點綴著燦爛的梅花，迎接每一位賞花旅人。此刻正是紅梅最美的時節，花朵在微風中搖曳，淡雅清香瀰漫山間，彷彿向人們宣告春天的即將到來。

冬末攝影家來去武陵，正是紅梅盛開綻放時節，花枝搖曳。（許釗滂作品）冬末攝影家來去武陵，正是紅梅盛開綻放時節，花枝搖曳。（許釗滂作品）

漫步在武陵農場的小徑，耳畔傳來小鳥清脆的鳴唱，與紅梅相映成趣，為這片山林增添無限生機。即便天候時陰時雨，這份柔和的美卻更顯得詩意盎然。你是否也想趁著春暖花開之際，遠離塵囂，沉浸在這片紅梅花海之中？

緊接著，武陵農場的櫻花即將盛開，粉嫩花朵將為整個農場披上浪漫色彩，帶來另一場視覺饗宴。計畫上山賞花的朋友，記得準備保暖衣物，並留意路況管制，以確保旅途順暢。武陵農場期待與你一同迎接春天，在花海間留下最美好的回憶！

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