自由共和國》葉淑貞／美、中貿易合則兩利、鬥則兩敗嗎？(下)

中國煤礦發生事故時有所聞，每年有成千上萬的人因這種事故而死亡。 （路透檔案照）

葉淑貞／台大經濟系兼任教授

三、偷竊智慧財產權，降低其研發成本

一般的研發需要花費大量的金錢和時間。因此當一個美國公司發明一種新產品時，這個過程將花掉龐大的成本。但是如果可以只偷竊這種創新的成果，而不需考慮投入研發，那將轉變為一種成本的優勢。

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當然，已開發國家以外的大部分國家，也都有侵害智慧財產權的紀錄，但是中國特別嚴重。根據日本財務省公布的數據，二○一四年日本查扣侵害知識產權物品及仿冒品超過三萬宗，其中來自於中國的有九十二％。同樣的，台灣進口的仿冒品八十四％來自於中國、香港、澳門。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）曾指出，中國在假貨和盜版產品領先全球，來自中國的山寨商品，加上從中國轉運到香港的商品，占美國海關二○二一年所查獲假貨總價值的七十五％。另據二○二三年十二月十一日《自由時報》的報導，二○二一年全球假貨市場規模達六千億美元，其中八十％來自中國。

四、大規模的破壞環境，以壓低生產成本

為了壓低出口品價格，提升出口競爭能力，還以破壞環境為代價，壓低環保成本。這個環境的破壞不只打擊世界上其他地區的經濟，也飆升了中國人癌症、心臟病、中風、肺氣腫及皮膚病等各種疾病的發病，支付了高昂的代價。

例如，在中國就出現與空氣污染及環境破壞有關的癌症村。所謂癌症村是一種因為飲用了河流上游的企業排出、未經處理的污水，造成某一村大規模癌症病發的群體性疾病。中國學界與媒體早就指出污染地區居民承受較高罹癌率，中共官方終於在二○一三年二月首度承認中國存在「癌症村」。中國民間專家估計，若包括非官方數據資料，全中國的癌症村約達四五九個，更嚴重的是，它還逐漸擴散到中國的中西部。

五、超寬鬆的工人健康和安全法規

超寬鬆的健康標準和遠低於國際規範的安全標準，使很多工人得到肺疾病及癌症，且發生很多的工安意外事件，因而喪命。中國煤礦發生事故時有所聞，每年有成千上萬的人因這種事故而死亡。相較之下，美國每年因煤礦事件死亡人數卻少於五十人。除此之外，還有其他許多行業的工人也都受害。其中最主要的是那些在建材、化工、機械、冶金、塑料、紡織品等這些風險最高行業的工人。因此，在中國出現所謂的「血汗工廠」一詞。

六、非法關稅、配額和出口限制

除了低估人民幣這個間接關稅以外，據《致命中國》一書所言，外國製造的一般物品出口到中國，還必須繳交卅％左右的直接關稅。此外，除了高關稅使外國產品難以進到中國之外，還以嚴格的配額和高達七十％的關稅，限制一些特定原材料的出口，提高了進口這些原材料國家的生產成本，從而促成其產品價格的高升，因此這些國家的出口品價格自然也就隨之而上揚了。在中國受到限制最嚴重的出口品，都是諸如鋁土礦、焦炭、螢石、鎂、錳、碳化矽和鋅等基礎工業的投入要素。

七、掠奪性訂價及「傾銷」的做法

中共利用傾銷政策先壓低價格，把國外對手驅逐出關鍵的國際資源市場，然後再以壟斷方式訂高價，以勒索購買者。例如，中共利用掠奪性訂價和傾銷這種雙重的戰術，有效地創造了自己的「稀土卡特爾」。

這種傾銷政策要能有效，首先它的實施者必須在世界上的銷售量夠大。中國為了遂行在國際市場上達到「稀土卡特爾」的目的，便大量生產稀土。這是因為中國的許多企業都是國營的，要配合國策，因此中國的國有礦業公司建立了龐大過剩的產能。雖然它只占有全球市場稀土儲存量的大約三分之一，但產量卻占了世界總量的九十％以上。因其產量如此之多，所以當它對稀土實施出口限制時，對國際稀土價格的影響力就極大。

這個傾銷政策的實際效果是壓低了國際市場的價格，致使國際市場價格遠低於實際的生產成本，從而把外國競爭者驅逐出市場。例如，總部設在美國科羅拉多州丹佛市（Denver）的莫利礦業公司（Molycorp）就是中共傾銷的最大受害者之一。該公司曾經是稀土之王，但在中國掠奪性的攻擊之下，被迫在二○○二年關閉礦井。

當稀土卡特爾完全確立，傾銷政策成功地驅逐許多外國競爭者之後，中國就可以壟斷國際市場了，此後便進入到價格勒索的階段，開始大幅提高其稀土的價格。例如，據《致命中國》一書所指，燃料電池和催化轉換器的關鍵組成份子之氧化鈰，在 二○○七 年，全球現貨價格約一公斤三美元。但在中國限制出口之後的 二○一○ 年，其價格就躍升至 一公斤超過廿三美元，在短短三年內成長了超過七倍。對於高性能磁體的製造重要，且被用於輻射治療肺癌的氧化釤這種稀土的價格，更高漲了將近十倍。

當然，價格的大幅上漲也吸引了外國競爭對手再度回到市場。然而，中國國營的稀土公司在任何時候，都可以再次重新啟開這個工具，讓其產品充斥到市場，壓低價格，且在片刻之間，使莫利礦業這樣的公司又再度陷入困境。

八、 採用各種保護主義，排除外國商品自由銷售到中國

除了利用前述的關稅與配額之外，還以購買中國本地產品的法律、各種形式的技術壁壘，和諸如操縱投標等腐敗行為的種種方式，建立起保護主義。這些保護措施的意思是，雖然中國製造商可以自由銷售其產品到美國等世界市場，然而世界其他地區的同行，卻不能自由銷售其產品到中國。

這八種不公平的貿易手段，造成了美國出口到中國的物品被人為的抬高價格，縮減了美國到中國的出口量；中國出口到美國的產品被人為的壓低價格，致使中國到美國的出口量大增；也使中國對美國的貿易長期存在著巨大的貿易順差。這就是為何川普要對中共課徵高關稅的重要原因之一。

結論

也許有人會說以上中共所用的這八種不公平手段中的一些，許多落後國家在經濟發展的初期階段，也都用過或正在使用。但是，中國特別嚴重，因為它是共產主義國家，政府控制著大部分的經濟活動，而且它是大國，對世界經濟的影響相當大。

中共甚至還把單純的經濟優勢，轉變為政治性的勒索，其中最有名的是在二○一○年的釣魚台事件中。日本之所以在此事件後屈服於中共，釋放了被拘留的中國漁船船長，其中一個很大的原因就是，中共完全切斷對日本汽車和電子產業生產至關重要的稀土出口。也對澳洲、捷克及不少其他國家進行過這類的政治性的勒索。

其中受害最深的是台灣。例如，目前台灣政府不承認九二共識，中共就利用減少觀光客的手段或時不時地以禁止台灣一些農、漁產品的進口，威脅台灣；也一直針對承認台灣的國家提供大量的援助。這種大撒幣的做法，對於一些政經高層來說非常有吸引力。但是，一旦這些國家因此而為中共大開門戶後，中國的產品就會大量湧入該些國家的市場，最終受害的還是這些接受援助的國家。

這就是何以《致命中國》一書以「中共赤龍對人類社會的危害」為副標題之重要原因。 （完）

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