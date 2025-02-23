自由共和國》鄭秀玲／黃國昌不適合從政的四大理由

日前黃國昌甫當選民眾黨黨主席並兼任總召。（資料照）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

選民在二○二二和二○二四選舉秉持善意給予藍綠白三大政黨表現的機會，即民進黨在中央執政，國民黨在全台廿二縣市中的十四個縣市執政，民眾黨也在新竹和金門地方政府執政。因此，這三黨都是執政黨，理當繼續拚經濟及解決民怨。此外，選民讓立院三黨不過半，期盼他們能既競爭又合作，更冀望聲稱非藍非綠的民眾黨扮演關鍵少數制衡二大黨。不料自去年二月藍白立委們上任迄今荒腔走板表現，令人失望至極，後悔選錯人了。

選民本來給予國民黨最多支持，只要十四位縣市首長認真執政及在立法院那五十二席立委理性問政，下次就有可能返回中央執政。很遺憾的是朱主席竟任命專業不足、品德瑕疵（郝明義先生形容他是一個曾犯罪坐過牢、當眾性騷擾女性的人）且屢屢請見國台辦的傅崐萁任總召，是造成國會亂象的最錯誤決定。該黨全體立委對傅總召在過去二會期罔顧民意做出種種違法擴權及亂砍預算暴衝行徑，皆唯命是從，令人不解。國民黨不是有知識藍、本土藍和反共藍立委們，還有十四位縣市地方首長嗎，為何對傅總召的行徑無異議？ 莫怪選民們紛紛憤慨地要收回對國民黨的支持！

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國民黨在立法院內只比民進黨多一席，如果沒有民眾黨那八席的支持，也無法做出比馬政府及蔡政府完全執政時更目無法紀，危害國家的行徑。從過去這二會期黃國昌和傅崐萁二總召緊密合作，如江洋大盜式的任性分贓、擴權及亂砍預算樂於成為藍軍的「傅隨組織」，民眾黨卻無人有異議？

在AI新時代我國經濟前景（尤其是資通訊半導體產業）極為光明，但同時卻處於受中國嚴重威脅的黑暗時代，立委們能否繼續守護國家安全、促進經濟繁榮發展、維護民主法治至為關鍵。

日前黃國昌甫當選民眾黨黨主席並兼任總召，他應深知民眾黨在國內政局中可發揮第三勢力的重要角色。然而從他過去兩個會期和國民黨傅總召合作的惡劣表現，已明顯看出取代柯文哲擔任主席早就是他既定計畫，他更覬覦國民黨的地方組織及媒體資源，以遂行其在二○二六年和二○二八年的選舉盤算，因此將國家利益及人民福祉完全拋諸腦後。權力的誘惑，以致現在的他已經全然否定過去未從政前的他，成為良心被狗咬掉的政客。從以下事證可知黃國昌不適合從政︰

（一）只揭他黨弊案，縱容同黨犯法，揭弊英雄形象完全破功

他在二○二三年和館長合辦「七一六上凱道 公平正義救台灣」遊行，實則在為自己加入民眾黨暖身，當時他當面告訴數位友人，已看出柯文哲背後沒有團隊，選後柯P將沒有角色，他計劃取代柯P成為第三勢力領導人。他在成為民眾黨不分區立委後曾說如果柯文哲有拿不該拿的錢，他將「第一個」跳出來批判他。如今柯文哲有政治獻金申報不實及京華城案圖利貪污等爭議，他為了爭取成為黨主席，卻不惜違背承諾及良知喊「柯P是永遠的黨主席」，稱這些弊案是政治迫害，讓人看到他滿口謊言的政客行為，且揭弊只揭他黨弊案，其過去揭弊英雄形象已完全崩解，所做所為完全基於他自己政治利益盤算。

（二）昔為黑箱服貿衝進議場，今和藍委不斷嚴重違反程序正義

黃國昌在馬時代國民黨立法院完全執政時，在體制外和眾多民間團體及專家學者們一起群策群力，參與阻止中天集團老闆蔡衍明購買中嘉系統台的反媒體壟斷運動，避免影響我國之言論自由；及二○一四年和七百多個民間團體共同參與，阻止當時國民黨張慶忠召委在立法院內政委員會角落，卅秒黑箱通過不對等兩岸服務協議的太陽花學運，避免我國經濟被中國掏空。

因其口才便給，彼時他和林飛帆等人共同對外發言，因此受到媒體青睞。他在蔡英文執政時代，因民進黨協助，當選時力區域立委，而有機會進入體制內監督完全執政的民進黨政府。因此，他理應了解藍綠過去分別在立法院完全執政八年，再怎麼野蠻，也有其法案提議和預算審查的最低標準程序，就是先在委員會討論， 再朝野協商，最後才送院會表決。

然而在他成為民眾黨不分區立委兼總召之後，以咆哮傲慢之姿，和藍委們一起恣意妄為，不顧專業倫理及程序正義，惡搞國會奪權。亂象之尤包括修改《立法委員職權行使法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》三法。審查二○二五年度中央政府總預算案過程，更凸顯了藍白立委不堪的素質與惡行，在亂刪及混亂中三讀通過，刪除和凍結的金額都創歷來最高紀錄。監察院業務費刪到一毛不剩，國防預算遭刪凍金額為十年來所僅見。

尤有甚者，全案未經朝野實質協商就送院會表決，審查過程鬧劇百出，演出在野立委邊表決、邊更正的荒謬戲碼。把七百多案逕自送入院會表決，以致通過時未宣讀刪減總數，部分刪減提案竟超出預算數。黃國昌更默許國民黨立委徐巧芯、林沛祥等人，誇張地以保鮮膜封住內政委員會會議室，不讓他黨立委進入， 就自行宣布送出提高罷免門檻的「選罷法修正草案」，可見他如今已經是位無良政客。

（三）用人短視近利及識人不明，種下敗因

黃國昌其實有用人問題。太陽花學運後，他和范雲等有志之士隨即成立「公民組合」社團。隔年二○一五年其成員因故分裂，分別成立了時代力量與社會民主黨。從二○一六年他當時力黨主席時，決定放棄和理念相契的社民黨合作，反而抄短線提名林昶佐及洪慈庸等有媒體聲量但無足夠專業能力的人擔任立委候選人，更開啟了重用年輕帥哥美女當縣市議員候選人的風氣。可見他習於短期政治利益，不以專業用人，成為日後時力內部分崩離析的敗因之一。我當時已經看出其用人問題，因此婉拒他邀約我當時力智庫執行長，將近三年半沒有和他互動。

如今他再次因識人不清，選擇和聲名狼藉的國民黨傅崐萁總召緊密合作，置國家安全不顧，執意癱瘓中央政府的運作，已經引起百工百業人民的極大民怨及強大的罷免潮。

（四）不斷叫囂賴總統，凸顯其政治企圖心，卻不知自己德不配位

黃國昌透過不斷舉辦大型活動（七一六、拿芭樂、釘孤枝等）都無端劍指賴總統，其實已讓國人看出他自不量力想更上一層樓的政治企圖心，更以政客口吻謾罵「賴總統的施政一片空白」，從台股二○二四年表現亮眼，全年漲幅達廿八．四七％可知股民們對政府的經濟表現其實很有信心。反之，他動輒咆哮憤怒的情緒失控，加上用人不當，沒有足夠專業團隊，一味地附和國民黨的非理性提案，已經讓選民看清楚今日的黃國昌已經不適合從政。

為了解決三黨不過半的立院亂象，人民期望所有立委們不應成為不問是非的投票部隊，更應展現魄力拒絕接受總召的不當決策和指揮。

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