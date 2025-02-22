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自由廣場》調整一中政策 打開台灣國際發展空間

2025/02/22 05:30

◎ 楊聰榮

美國近期在台灣議題的動作顯示台美關係正進入新的發展階段，並可能成為全球對台政策調整的催化劑。美國國土安全部移民局宣布未來持台灣護照申請美國國籍時，國籍欄位僅能標註「Taiwan」，不得出現「Taiwan, China」「Taiwan, ROC」或「Taiwan, PRC」字樣，這項政策強化了台灣作為獨立政治實體的事實，也傳達出美國政府在法律層面對台灣地位的新態度。

美國國會二十四位共和黨聯邦眾議員也提出決議案，呼籲美國政府廢除「一中政策」，恢復與台灣的正式外交關係，推動雙邊自由貿易協定，並支持台灣加入國際組織。顯示美國對台政策正在轉向，更務實強化雙邊關係，為台灣拓展國際空間提供更大助力。

美國對台政策的轉變顯示台灣在全球戰略的價值正在上升，台灣的地緣政治位置是印太地區安全穩定的關鍵角色，美國為確保力區域的穩定，因此強化與台灣的安全合作，並積極協助台灣提升自我防衛能力。近期美台軍事交流的增加，在軍售、聯合訓練及戰略對話，都顯示雙方合作的深化。

科技與經貿合作是美國深化對台關係的另一個核心，美國大力推動台積電赴美設廠，盼透過自由貿易協定（FTA）等方式，加強雙方經貿往來，確保關鍵技術供應鏈的穩定，顯示台灣在全球經濟的戰略價值，將成為美國推動科技產業發展的重要夥伴。

美國近年多次公開支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，鼓勵其他盟友共同提升台灣的國際能見度，不僅有助台灣的國際發展，也為更多國家提供了調整對台政策的參考方向。一旦美國帶頭重新定義「一中政策」，其他國家勢必跟進，台灣的國際空間也將進一步擴大突破，迎來更多合作與機遇。

（作者是中台灣教授協會理事長、任教台灣師大）

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