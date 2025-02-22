自由廣場》想起當兵時 那個反共的國民黨

◎ 林進國

「凌雲御風起、報國把志伸」，「三民主義統一中國、消滅萬惡共匪!」。

這是筆者在空軍服役時，每天晚點名必唱的空軍軍歌與必呼口號，退伍迄今三十幾年，依舊記憶猶新。有感於近日因知名藝人位因逃避兵役而被拘提，又見中國國民黨傅崐萁假裝生病，實則去中國跪拜領旨回台進行癱瘓台灣政府之滅國行動，令曾經服空軍義務役的筆者想起當年當兵時期的情境，以及當年那個誓死反共的國民黨，不勝唏噓。

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筆者民國五十八年出生於戰後嬰兒潮，同時期的同袍是受國民黨黨國教育影響最深的族群之一，在國民黨高舉反共大旗下，我們台灣的男性必須服義務役，當年除了陸軍是兩年之外，海空軍均是三年，就看抽籤的運氣了，三十幾年前當兵的薪水真得很低，稱得上是最廉價得軍人，從入伍的一兵道上兵退伍每月薪資約三千多元，相對於現在義務役軍人受到的重視與待遇及各項軟硬體設施條件真的是天差地別。

我們的年代將當兵視為保家衛國責任與義務，在當年反共的國民黨主政的黨國時期我們將中國視為主要敵人，同袍們更隨時有與敵人拼生死一戰的決心與準備，即便是退伍至今只要國家有需要，只要一聲命令相信我們多數的退伍同袍，絕對願意為保家衛國再盡一份力量。

我們的年代當兵仍有相當風險，很多母親在兒子接到兵役通知，準備入伍之前，會帶孩子走遍家鄉的廟宇以祈求軍旅平安，也會為孩子打造一條金項鍊戴在身上以防不時之需的應急，這應該也是台灣男性有配戴金項鍊習慣的重要典故，退伍迄今已有三十幾年，這條金項鍊也陪伴筆者迄今，即使現在金價再高，也絕對不會變賣換現，因為這條金項鍊見證的，不只是我們當年保家衛國的回憶，也是台灣母親將孩子無私奉獻給國家當兵保家衛國，以及母親對孩子服兵役的無限關懷。

筆者在此以退伍軍人前輩的身分，想對台灣年輕世代說句話，當兵服役是我們保護國家保護家人的重要大事，一年的軍旅生活會讓你們轉變成頂天立地，勇於面對挑戰與挫折的男子漢，並結交認識一輩子患難與共的知心同袍。

在此也奢想找回當年誓死反共的那個國民黨，更呼籲所有反共愛國的國民黨黨員與支持者，一起唾棄如今親中媚共的國民黨，讓曾是國民黨黨員與堅定支持者，如于北辰將軍，曹興誠董事長等，真心捍衛中華民國台灣，反對中國共產黨禍害台灣的好人材，重新成為國民黨的核心主流，如此方為台灣之福。（作者是科技公司營業經理）

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