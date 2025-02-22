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自由廣場》選罷法「改惡」有違體系正義

2025/02/22 05:30

◎ 陳逸南

依自由時報「罷免加嚴上路 柯建銘：提釋憲搶救憲法」報導指出，針對藍白主導三讀通過「公職人員選舉罷免法修正案」，規定罷免連署須附身分證影本，行政院提覆議後遭立院否決，經總統公布後昨生效；民進黨立院黨團總召柯建銘等人，昨赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲，柯強調，選罷法修正案不僅要求罷免案提案人、連署人都要附身分證正、反面影印本，甚至「以刑責來伺候」，明顯違憲，遞狀聲請是為了「搶救憲法」。

查「體系正義」用於禁止立法者恣意的概念，曾出現於翁岳生大法官於司法院釋字第四百五十五號解釋（民國八十七年六月五日）之協同意見書，謂：「按立法者於制定法律時，於不違反憲法之前提下，固有廣大的形成自由，然當其創設一具有體系規範意義之法律原則時，除基於重大之公益考量以外，即應受其原則之拘束，以維持法律體系之一貫性，是為體系正義。而體系正義之要求，應同為立法與行政所遵守，否則即違反平等原則。」又「體系正義」亦出現於司法院釋字第六百六十七號、六百八十八號及七百七十七號解釋等。

又查李惠宗教授二零二四年十二月十日發表「建立以保護人民權利為目標的退稅請求權」論文指出，體系正義是基於平等原則而衍生出的「立法原則」，乃屬一種對立法者的要求，也是立法者自我約束原則，即立法者在同一法律體系內(例如稅法體系)應有一貫的價值與秩序；……。因為立法是國家高度的權力決定，基於體系正義的要求，不應形成錯亂的價值體系。立法者有義務使該體系內的立法，具有前後的一貫性，係屬「立法者自我拘束」原則。雖然違反體系正義的立法，未必直接違憲，但至少是「不適當」立法，也可能是違憲之立法。

我們發現，藍白立委們從立法院擴權法案，以及憲法訴訟法，財稅收支劃分法，公職人員選舉罷免法等的修正立法過程，立法者忽視「體系正義」的存在與遵循，立法者僅為了政黨利益，不顧全民利益，將多項重要法案予以「改惡」，嚴重破壞民主憲政秩序，令人遺憾。期盼經由釋憲程序，來實現憲法對人民基本權利的保障，謀求補救，憲法法庭大法官們加油！

（作者是仲裁人）

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