自由廣場》學術歸學術 教育歸教育/黃國昌太天真或太邪惡?

◎ 黃惟冰

教育部宣布未來將不再採認三所隸屬於中共統戰部大學的學歷，民眾黨主席黃國昌無視於中共兼併台灣的野心及軍事侵擾台灣的事實，居然侈言「學術歸學術，教育歸教育」，還痛批政府操弄抗中保台，拿學生開刀。

事實上，即使是排名最好的大學，在中共「一黨專政」的體制內，中國的大學一律都須遵守「以黨領校」的天條。以北京大學為例，其官網上的「北大概況」就明文記述，現任黨委書記為何光彩、校長為龔旗煌。很清楚的，黨委書記的排序就是排第一，在校長之前，至於校長龔旗煌則兼任黨委副書記，擺明校長就是書記底下的二把手。在中國的一流大學裡，究竟是黨委大還是校長大，上下從屬關係，至此一目瞭然。再看北京清華大學、上海復旦大學等校，其組織結構也都如出一轍。至於那三所直屬統戰部的大學，就更不用說了。事實擺在眼前，在中共統治之下就是「學術為政治服務」、「學術即政治，政治即學術」，哪來黃國昌所說的「學術歸學術，政治歸政治」？

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追根究柢，真正讓學術無法歸學術、教育無法歸教育的病灶根源，並不在於台灣政府，而在於中共「黨領導一切」，黨以政治壓住學術的專制體制。

面對中共的統戰攻勢，我國教育部只是行使防衛權，保護莘莘學子免於被洗腦，這原是好事，黃國昌卻無視於中共統戰陽謀，對中共體制視而不見，居然還有臉指責政府保護學生免受中共洗腦、滲透的用心良苦，實在是又笨又壞。

（作者從事公共服務業）

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