自由廣場》中國統戰部的大學 只是洗腦訓練所

◎ 陳俐甫

中國統戰部的大學不是大學，只是以學術研究為掩護的宣傳、洗腦、訓練機構。那些學校除了中國大專共有的學習馬列主義與習近平思想之外，更有中共針對海外華人及台灣人、中國少數民族而特別設計的課程。如今中共每天軍事侵擾台灣，威脅武力併吞台灣，我國不承認中共軍校、警校的學歷自是天公地道、理所當然，對於中共黨校與滲透目的的統戰部學校學歷，當然也不應採認，無須考慮這些以學校為名的訓練所的排名或地位。

中共利用二十一世紀中國夢及高度經濟成長的紅利、大幅吸收海外青年與華人政治菁英，接軌東南亞社會欠缺華文高教機會，台灣則因升學主義驅使得到名校學歷以抬高身價，以致對成績普通者及政客尤其具有誘惑力。廣州暨南大學原就是在國民政府時期的老牌華僑支援政策學校，中共建政後藉此品牌及原有基礎，加以改造成針對海外華人的統戰訓練所。

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習近平在太陽花後針對天然獨現象及反送中事件後 提出以青年及教育、文化強化對台工作，吸收台灣學生赴中留學更成為重中之重。

一般台灣人對中共本質及其教育制度欠缺了解，馬列主義及習思想、中華民族主義的一中教育，校園黨組織及網路等資通訊監控等涵蓋大學，大學並無追求真理的自由空間。當個人或家長又因學歷主義與功利考量想越級選校、低成本（享受台灣身分獎學金）獲得名校學歷，甚者期待與中共高層藉此建立有利個人投資或政治支持的人際關係，就會誤入統戰訓練機構。

許多人因而成為中共統戰部人脈資源，在自覺與不自覺的情形下被他們所利用。其中極惡者即中共潛台之地下黨間諜，協助武力入侵及破壞；次惡則為在地協力者，呼應投降工作及大外宣，輕症者成為政治冷漠者，放棄公民責任，對民主失望、不在乎國家存亡。

少子化已成國安問題的台灣，倘若任由智識發展階段的青年被關入相當於「豪華版」新疆集中營去接受思想改造，未來就難以成為守護台灣的有用之才，甚至反而變成台灣的危險因素。

目前仍有兩千多名台灣子弟在這三所以大學為名的統戰訓練所就讀，多數人渾不知道自己正在接受訓練及洗腦。我國教育部除了正式宣布不再採認那三校學歷，並禁止國內各高中職協助中共統戰部各校的招生，也應主動協調國內大專院校，讓這三所誤入黨校的「台灣留學生」期中回台接續學業，給予學分認證及轉學考試的便利，那將是守護國家安全又同時解決私校及偏遠學校生源的雙贏策略。

（作者為台灣教授協會會長、台灣國家聯盟決策委員）

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