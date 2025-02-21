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自由廣場》世界母語日/中國用語正剝蝕台灣語言主體性

2025/02/21 05:30

◎ 史里

今天（二十一日）是世界母語日，提醒我們語言不只是溝通工具，更是文化與身份的象徵。近年來，台語、客語、原住民族語在教育、補助與文化推動上有所進展，但中國用語的滲透、母語教育的邊緣化，以及社會語言習慣的改變，仍讓母語的未來充滿挑戰。

短影音平台（如TikTok）的普及，使「好家夥」「破防了」「整個大無語」「好樣的」等中國用語快速流行，取代台語與台灣原有的華語表達方式。這不只是詞彙變化，更是思維模式與文化認同的浸潤與轉移，使年輕世代不知不覺接受中國語言邏輯，從而削弱台灣語言的自主性。

此外，有些親中政治勢力不僅未強化母語教育，甚至刻意模糊「台語」與「閩南語」的界線，讓中國的「閩南方言」論述滲透台灣語言政策。這種論述淡化台語作為台灣獨特文化的一部分，使台語變成「中國語言的一支」，削弱其獨立性，為未來語言同化鋪路。

母語流失並非不可逆，近年來，政府補助、母語出版、廣播與影視內容增加，確實帶動語言復振。然而，最關鍵的仍是社會意識與教育。當家長、學校、職場仍以華語為主，母語學習即便有政策支持，仍缺乏真正的使用場景，難以傳承。

語言消失不是一瞬間的事，而是一點一滴的累積，復振亦然。母語應走出課堂，融入家庭、社群、娛樂與公共空間，讓日常生活充滿母語聲音。世界母語日提醒我們，唯有主動使用，才能確保母語存續，讓它不只是歷史的一部分，而是台灣未來的重要文化基石。

（作者為台南市市民）

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