自由廣場》阿珠嬤也談當兵回憶

◎ 張玲玲

藝人王大陸疑似砸重金佯裝隱疾以逃避兵役，引發社會熱議。拜讀貴版讀者投書，身為後備役軍人，感觸良多。

去年，我意外與卅年前服義務役的一位軍中弟兄聯繫上。他並非刻意尋人，而是在網路上的軍旅回憶社群分享服役點滴，上傳一張昔日在我服役單位的合照，試圖尋找當年的幹部們。認識的學弟們見照片後紛紛轉傳，輾轉之下，我與這位弟兄得以聯絡上，他在電話裡興奮地分享當年的酸甜苦辣，並由衷感謝軍中幹部的訓練與照顧。我能感受到他對服役經歷的自豪，也為此感到欣慰。

請繼續往下閱讀...

當兵除了是國民應盡的義務，更是一場品格的考驗。有人選擇坦然入伍，證明自己的身心健康與愛國之心；有人雖覺得兵役是時間成本，但仍依法履行責任；當然，也有人行倖走險，鑽漏洞逃避。身為韓文講師的我，長期關注南韓國情，南韓男性須服一年半至兩年的義務役，他們也面臨同樣的問題。然而，南韓的情況顯然更為嚴峻：凡是逃避兵役的藝人，幾乎注定無法翻身，甚至被迫滯留海外、不得入境；反之，依法服役後再回歸舞台的藝人，往往因展現成熟穩重的形象，事業更上一層樓。

役男們或許懷抱不同心態入伍，但退伍之際，能為國家安全盡一份心力，並以「別人能做到，我也能做到」的精神完成這項挑戰，應當感到驕傲。雖然我身為台灣阿珠嬤（韓文的大嬸「a-jum-ma」），現行法律尚未規定女性軍官須服後備役，但當年我毫不猶豫地簽下自願書，因為國家的安全，我也有一份責任。

（作者是陸軍備役上校）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法