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自由廣場》勞動文化迥異/台積電難成美積電

2025/02/21 05:30

◎ 張昭仁

台積電的晶片製造是很繁複的製造過程，除了製造技術不斷升級外，產品良率是成功因素，試圖橫的移植晶片製造不會成功，政治力介入更不會成功，以中國為例，花大量資金，違反商業與市場機制，一切徒然無功，沒有成效就是一個例子。

晶片製造成功要有許多因素齊聚才能成功，市場機制，工作文化，工程素質，產業鏈配合，還有更多隱含因素才能造就成功的晶片製造。因緣聚會，台灣剛好具備了所有的條件，才得以成功，橫的移植，離開台灣，其他地方的條件不夠齊全，就難以成功。台積電只能根植台灣才會成功，橫的移植成為美積電，它就不會成功。

過去韓國三星曾經是台積電的強力對手，後來韓國政局動盪，牽連到三星的管理經營，三星就此沒落，沒有競爭力。

美國一向是以信任為基礎的溫暖國家，如果新領導人以使用者付費為新的國際秩序準則，台灣非常願意遵循這個準則，不管是增加國防預算或是付費給美軍駐紮都可行，至於晶圓製造公司經營議題仍然必須符合商業與市場機制，否則南橘北枳不會成功，最後徒勞無功。美國是自由經濟的典範，這個道理不難理解。

INTEL曾經如日中天，二十年來每況愈下，這幾年好幾次也曾試圖振作反超，結果都失敗收場，工作文化是失敗主因之一。美國想確保先進晶片產品與技術，有許多方法，但都必須符合商業與市場機制，否則都是徒然！

（作者是會計師）

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