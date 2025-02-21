自由廣場》傅崐萁從中國回來 台灣就陷混亂

◎ 南爸講

曾就讀中國暨南大學博士班的傅崐萁是花蓮縣選區的區域立委，其職權範圍應僅限於選區事務和立法院職責。然而，他未經中央政府授權，居然逕自代表中華民國前往中國進行接觸與交流，這已不是傅崐萁第一次如此妄為了。

傅崐萁在二○二四、二○二五短短一年多期間三次訪中，其行程及後續造成的影響如下。

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第一次赴香港（二○二四年四月二十七日），傅崐萁率十七名國民黨立委訪中：

* 返台後強推「國會擴權法案」

* 爭議：時值花蓮強震期間卻擅離選區、堅持出訪，且行程不透明、拒絕向國人交代他會見對象及具體內容。

第二次赴香港（二○二四年十二月十日），傅崐萁偕同花蓮縣長徐榛蔚推動「香港 — 花蓮」直航：

* 返台後強推三項法案：財劃法、選罷法、憲訴法

* 返台後強勢大幅刪減總預算

* 爭議：朝野協商期間堅持出訪，且行程不透明、拒絕透露會見對象與具體內容

* 朝野協商內容：「警察人員人事條例」（增加退休警消所得替代率）、「憲法訴訟法」（提開憲法法庭評議和開會門檻）、「財政劃分收支法」（要求中央提撥更多統籌分配款給地方）

第三次赴香港（二○二五年二月十八日）

* 待觀察

這些訪中行動仍然引發諸多爭議：

* 代表性質爭議：未獲中央政府授權，卻擅自宣稱自己代表中央政府並利用此身分進行活動

* 掩飾行蹤爭議：在臉書貼出他在舉重的照片，宣稱自己「感冒在家健身」，卻被踢爆人不在國內，跑去香港。

* 時機爭議：

* 二○二四年四月訪中：在花蓮強震期間執意出訪

* 二○二四年十二月訪中：在朝野協商期間堅持出訪

* 二○二五年二月訪中：在朝野協商期間堅持出訪

* 行程不透明：對於會見對象和具體行程三緘其口

* 每次傅崐萁從中國返台後，立法院隨即陷入混亂，他便挾人數優勢強推違憲的國會擴權法、財劃法、選罷法及憲訴法

* 傅崐萁是否與中國共產黨、統戰人士進行不當會面，密謀危害台灣？

二○二五年傅崐萁再度前往香港，依據過往模式，這次返台後極可能又將推動具爭議性的法案，請拭目以待。

（作者是時事評論員）

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