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自由廣場》支持教育部反制中國統戰大學

2025/02/21 05:30

◎ 紀安秀

教育部宣布禁止我國學校與中國統戰部直轄的中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院，進行所謂的交流、合作及就讀，因為這些學校可能存有特別政治目的，已非單純學術取向，且未來將不再採認這三校的學歷，至於已就讀三校的學生，教育部會思考救濟程序，台灣的學校若違反上述規定，教育部將扣減獎補助款作為課責。

依照國安情資，目前尚有二千一百位台生就讀這三校，可見這些統戰學校吸收台生成果驚人。中國無所不用其極，對台進行統戰，旨在消滅台灣的民主自由及全民作主的權利，隸屬統戰部的大學當然具有政治性的功能，除了培養中國學生的大祖國主義，更透過各種管道利誘、吸收台灣學生，加以洗腦、統戰，俗話說「免費的最貴」、「天下沒有白吃的午餐」，台灣的學生或家長圖中國的優惠利益，而中國圖的是台灣學生的腦袋瓜子，洗你的腦，籠你的心，甚至在必要時交付任務，以達統戰目的。

我國教育部拿出魄力，禁止台灣學校與三所中國統戰學校交流及就讀，可降低學生被統戰的機率，更何況中國尚有為數眾多的其他學校可就讀，整體來看並不不影響台灣學生的受教權，如此做法合情入理，人民一定會支持。

至於國民黨主席朱立倫批此舉是民進黨搞對抗、搞惡罷及搞政治，只是再次證明國民黨永遠站在中國的立場說話，而非站在保護台灣學生的腦袋說話，朱不痛批中國蠻幹，卻對自家政府說三道四，有夠瞎！（作者是台北市民 家管）

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