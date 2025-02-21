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社論》別再阻擋自我防衛決心

2025/02/21 05:30

賴清德總統十四日召開今年首次國安高層會議，宣布新的一年，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上目標，並持續推動國防改革、國安法制改革，以及經貿戰略等三大工作。（資料照，記者羅沛德攝）賴清德總統十四日召開今年首次國安高層會議，宣布新的一年，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上目標，並持續推動國防改革、國安法制改革，以及經貿戰略等三大工作。（資料照，記者羅沛德攝）

賴清德總統十四日召開今年首次國安高層會議，宣布新的一年，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上目標，並持續推動國防改革、國安法制改革，以及經貿戰略等三大工作。總統所提出的國家策略方案，涵蓋台美關係、半導體產業發展及兩岸關係等面向，其中，尤以提高國防預算，最受關注。一方面藍白兩黨在立法院聯手大砍今年度中央政府總預算，國防預算也遭大幅刪減，凍結之數高達九百億元，為歷年最嚴重。在野此舉恐讓國際社會懷疑我們自我防衛決心，政府以特別預算方式回應補救，正為翻轉這可能的負面國家形象，也是再度展現強化國防的重要方向。

總統在會後記者會答覆媒體時透露，國防外交為重中之重。在野刪減凍結，已引起國際友盟關切，相信在野朋友「有接獲這樣關心」。賴清德這番話，點出國內政爭正影響對外關係。一月下旬總預算案三讀，立法院長韓國瑜正率跨黨派立委參加美國川普總統的就職活動。在華府參訪時，包括美國國會議員，以及相關智庫，曾問在場立委，「台灣的預算被刪成這樣，要怎麼解決？」隨行立委還被關切，國防部三十％業務費及潛艦五十％預算被凍結等情形，顯見立院亂砍預算情況，美方已在第一時間蒐集完整資訊。國民黨中央週二表示，已派出「高層級訪美團」，與美方就共同關心的重大議題「深度交流」。外界關注這時機巧合，是否與國會亂象有關，藍營嘴巴雖喊支持國防，實際動作卻大砍預算，言行相悖，正被高度檢視。

對於優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上目標，國安高層進一步說明，這是為因應立法院朝小野大局面。因今年總預算案已三讀，一般預算無法增加，因此透過特別預算，「希望可以快速增加國防預算」，爭取在今年之內就通過。來訪的美國前白宮副國安顧問博明在晉見賴總統時提到，提升台灣的防衛預算至GDP的三％以上，這點與美國國防支出類似，「對美國與台灣都是好的開始」，以持續建構嚇阻力量。博明並肯定說，「靠實力達到和平」是當前國際局勢下的正確方向，由此觀之，藍白國會之亂，從破壞憲政秩序，到亂刪國家預算，不僅衝擊國內各項施政，勢必影響我們與主要民主國家的合作關係。尤其，美國川普總統上任，更重視友盟國家有無提高預算建構國防，藍白刻意刪凍預算，反向而行的訊號，心態可議。

賴政府擬採特別預算案手段「補破網」，在野立委仍語帶阻撓，指稱GDP三％以上將達八千億元，會排擠社福教育等其他部門的預算；或者酸說川普的要求是GDP五％以上，無法滿足美方。既嫌多又嫌少，說法彼此矛盾，難以掩飾背後的杯葛心態。面對預算遭砍，國防部官員憂心說，這次刪凍預算是歷年來最嚴重，影響潛艦、無人機、對抗認知作戰甚至油料等，國防開倒車，「中國最高興」。川普上任滿月，中國利用美國忙於處理烏俄止戰的和談，反而更加快腳步擴張，在東海、台海、南海間，各種軍事與灰色地帶衝突不減反增，頻以各種「踩紅線」型態增加施壓。近日澳洲反潛機還被中國投射照明彈干擾。川普團隊已明言，未來要將軍事重心聚焦在中國。作為負責任的國際一員，我們居處抗衡威權進逼的重要防線，提高預算增加防衛，亦是推進與川普政府更緊密合作的關鍵。

美國再度政黨輪替，並未改變防堵中國的大方向，甚至更為明確。無論川普與日本首相石破茂的峰會，以及美日韓外長會議，再度確立台海和平穩定，並增加說法，強調「反對脅迫」改變現狀的企圖，顯示第二任的川普政府，正以另種表述呈現戰略清晰。另外，美國國務院網站再度刪除「不支持台灣獨立」等文字，日本政府也承認可在戶籍的國籍欄登記「台灣」二字。這些對維護台灣民主政權有利的發展走向，使得那些配合中共認知作戰的「疑美」、「疑賴」等謬論，難以擴散發酵。美國正重塑國際秩序，全球皆受其影響。對我們而言，有機會也有挑戰，關鍵在於找到台美的共同利益所在。半導體等科技政策如此，國防政策也是一樣道理。我們必須做好捍衛自己家園的各種準備，增加國防預算僅是開端，還包括後續全民防衛韌性的真正建立。「自助而後人助」，這是常識，而在川普時代，更是硬道理。

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