自由廣場》逃避兵役非始於今

◎ 蔡田

藝人王大陸因涉嫌有計劃性的逃避兵役，此事曝光後，如何革新兵役制度以防杜弊端，備受舉國關注。

隨著役期恢復為一年，類似王大陸的逃兵弊端恐愈演愈烈，主管機關應加強查緝並予法辦嚴懲，以確保服兵役的公平性，落實保國衛民「人人有責」的精神。

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但造假逃避兵役，非始於今，由來已久。筆者於一九八二年入伍，在軍中耳聞各種手法：有人刻意暴增體重以達免役門檻；有人假裝重度近視，有人花大錢買假病歷，偽裝成「精神病患」或「重大傷病患者」，進而得逞。這些行徑破壞了公平原則，更助長歪風，影響軍隊整體戰力，造成服兵役「一國兩制」的不公平現象。

儘管如此，但也有人即使可以免役，仍選擇服役。筆者當年在土城運輸兵學校受訓，連上一位體重超過一百公斤的役男，原可免役，卻毅然報到服役。每次出操，長官總會半開玩笑說「別人能逃則逃，你卻自投羅網！」然而，他堅持原則，視當兵為國民應盡義務，令人敬佩。

《憲法》規定，納稅、服兵役及接受國民義務教育，是國民應盡的義務。因此，主管機關應定期檢討免役標準，逐步提高門檻，並嚴格查緝假造病歷等違法行徑，制定更周延的役男分流機制，確保兵役制度的公平性。

（作者是國小退休校長）

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