自由廣場》合成照片涉及刑責 這不僅是民事求償問題

◎ 吳景欽

聯電創辦人曹興誠，遭人散布疑似親密照，當事人發聲明要對散佈者提告求償。惟關於AI合成之性親密照片，無論是製作者或散佈者，恐非僅有民事侵權之問題。

二○二○年發生網紅小玉，利用深偽技術將諸多女性名人臉部合成色情影像，並因而獲利上千萬元。而當時，針對此種影片之製作、散佈與販賣，即使多達一百多人受害，但基於罪刑法定原則，最終仍僅能以違反個資法，合併判五年半徒刑，致引發刑罰太輕之質疑，也暴露刑法在面對新科技犯罪問題時的無助與無奈。

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為解決法律缺漏，在二○二三年，立法者就將深度偽造性影像入罪化，甚至在刑法增加妨害性隱私及不實性影像罪之專章，以有效嚇阻此等影像之製作與散佈行為。

如今，若意圖散佈或以非法散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之性影像，足生損害於他人者，依刑法第三一九條之四第一項，可處五年以下徒刑、拘役或併科五十萬元以下罰金。而即使未製作不實性影像，但只要散佈、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽不實性影像，足生損害於他人者，根同條第二項，亦可處相同之刑罰。若是意圖營利，依同條第三項，還可處七年以下徒刑，且得併科七十萬元以下罰金。

凡此刑罰，不可謂不重，且因此罪所保護之法益，顯已非僅包括名譽、隱私等傳統的人格權，而是涉及新科技時代個人資訊之自我決定權，故立法者將此等罪名定位為非告訴乃論。換言之，無論當事人有無提起刑事告訴，檢察官都應依刑事訴訟法第二二八條第一項，開啟犯罪偵查。

利用科技手段合成不實性影像，隨著AI技術成熟而益發容易，更容易在網路散佈，甚至難以隨著時間流逝而消失，這對受害者身心，絕對是長期的折磨與煎熬。也因此，在刑法已將此等行為入罪化之下，事件絕不能等閒視之，無論當事者是富商巨賈或平民百姓。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

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