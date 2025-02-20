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自由廣場》徐巧芯種惡因 劉彥澧吞苦果

2025/02/20 05:30

◎ 張國財

歐美民主國家的官員、民代，強調個人的工作表現；至於私德的瑕疵污點，則並未等量齊觀，除非是利用權勢進行壓榨、性騷，或是有當事人強烈反彈而引發眾怒。

台灣則是雙標，「民族救星」蔣介石與「經國先生」，都有「多采多姿」的感情生活，對其統治權威卻毫無影響；反觀今日，許多官員或民代的「脫序行為」，在社會觀感的道德大帽子之下，卻常被攻擊得鼻青臉腫，甚至被自動請辭。

國民黨立委徐巧芯的老公劉彥澧（台中市研考會主委），被爆蹺班打德州撲克；劉彥澧稱「參加過十餘次，多是利用假日或下班時間，有一兩次是請特休假」，但仍迫於輿論而「請辭獲准」。

輿論為何如此猛烈，以致劉彥澧無法招架？主因在於他是「徐巧芯的老公」，而徐巧芯曾在國會殿堂用嚴苛的高道德標準，針對衛福部次長王必勝冷嘲熱諷，斥責他「下班時間去玩爵士樂」、「社會觀感不佳」，儘管王必勝澄清，自己是樂團創始團員，且當天是下班去跟老朋友致意敘舊，並未參與表演，徐巧芯仍然窮追猛打。再怎麼樣，爵士樂至少不是賭博，但德州撲克卻明顯有賭博性質，「請特休假去玩德州撲克」和「下班時間玩爵士樂」，兩者的社會觀感實在差太多，劉彥澧難逃「不可雙標」的回力鏢檢驗，這是徐巧芯種的惡因，才有劉彥澧吞的苦果！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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