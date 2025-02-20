自由廣場》從精神科賭博門診論德州撲克

◎ 蘇璿允

新聞報導台中市研考會劉姓主委參與德州撲克引發爭議後請辭。有人爭辯德州撲克算不算賭博？根據精神科定義，只要將財物置於風險之中，期待獲得更大利益，便視為賭博。儘管德州撲克需要計算機率、猜測對手心理與策略規劃等「技術」，但德州撲克無論現金桌或錦標賽制都含有隨機性，所謂技術部分反而容易使人忽視風險。

我在賭博門診中，見過因德州撲克而欠債數百萬的許多個案，與百家樂、運動賭博者一樣，都出現「不甘心」及「追賭」的心理：即使輸光，也想要在下一局翻本。這種心理招致嚴重財務壓力及人際衝突，影響工作及生活品質。德州撲克成癮的治療與其他賭博成癮並無太大差異；過度投入後，大腦前額葉掌管意志力的區域失調，導致負面結果。

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在社會層面，倘若不把德州撲克視為賭博，就易降低大眾對它的警覺，誤以為只要憑技巧就能戰勝運氣，卻忽略了核心仍是「隨機性風險」，而陷入困境者將更難獲得協助，因為社會可能普遍將輸牌簡化為「技術策略不佳」，卻忽視潛在負面影響。

我建議，已出現有德州撲克或其他賭博困擾者，應即停止投入德州撲克，並將時間與精力轉至其它能帶來成長的活動，譬如學習新技能、運動等。從累積自信與充實生活，降低因輸贏刺激再次陷入追賭的風險。這並非否定德州撲克在娛樂或技巧的價值，而是要提醒：但凡牽涉財物與隨機性，就有賭博性質。一旦察覺自己或親友對德州撲克過度沉迷、難以停止，務必尋求醫療專業協助，以免付出慘痛代價。關於德州撲克，我們必須正視它是一項賭博，才能阻止更多人走向賭博深淵。

（作者是精神科專科醫師 賭博門診醫師）

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