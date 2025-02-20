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新聞線上》朱立倫誠摯祝賀黃國昌

2025/02/20 05:30

（資料照）（資料照）

記者陳杉榮

民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押請辭，立委黃國昌接棒當選黨主席，國民黨主席朱立倫第一時間表達祝賀，受到政壇矚目。朱立倫爭取蟬聯黨主席，徐圖二○二八的企圖，路人皆知。黨內對於民眾黨的寄生，頻出警語，但朱不為所動。朱要結盟黃以為外援？還是繼續利用黃打擊賴清德？以後朱立倫會搭檔黃國昌選總統嗎？讓人好奇。

藍白兩黨在立法院的結盟，並非出自理念，而是源自仇恨，他們把共產黨當朋友，把民進黨當敵人，中共及其喉舌和協力者也樂見此一發展。如果國民黨不是以搞爛台灣為目的，以扈從中共為第一順位，那麼任何一個黨的領導人，都會以二○二六和二○二八兩次大選的勝選為第一要務。過去一年的立法院，傅崐萁和黃國昌毀憲亂政，國會面目全非，臭不可聞，台灣的知識界對於朱立倫的放任，無不痛心疾首！朱若繼續讓品格低劣者作亂台灣，對得起餵養他的這塊土地嗎？

台灣人民對於藍白兩黨摧殘立法院，忍耐到了極限，「大罷免浪潮」是最直接的反射，朱立倫一直甩鍋民進黨，說要「反惡罷」，根本是睜眼說瞎話。國民黨在國會的劣跡，不僅藍營基層鬆動，柯文哲的小草也快速萎縮，民眾黨想要繼續生存，除了挖藍營票倉，沒有第二條路。二○二六年選舉，面對民眾黨瓜分選票，國民黨的糧草足夠嗎？如果朱立倫想要獨攬地方版圖，一旦激怒恐怖情人，逼使民眾黨普遍提名，將會非常精采。

黃國昌的政治人格，國人早有共識，時代力量主席王婉諭「九問黃國昌」，說的非常清楚。過去黃罵國民黨不公不義，現在他聯合國民黨打擊轉型正義，以前他罵傅崐萁罪大惡極，現在歌頌傅崐萁勞苦功高，他在柯文哲涉貪案件中痛罵法務部長、檢察總長、檢察官和法官，究竟是為了營救柯文哲？還是不讓柯文哲放出來？現在他當了民眾黨主席，有人說「文哲跌倒，國昌吃飽」，不是沒有道理。

若不是黃國昌一意孤行，力挺他過去痛斥的「權貴罪犯」傅崐萁，立法院不會變成今天這種亂局！總預算案也不至於亂刪濫砍，出現刪減數超過編列數的荒唐狀況，當過立委的朱立倫，真的都沒有一點羞恥心了嗎？難道國民黨不能改弦易轍，回到正軌？還是要等到有一天，黃國昌告訴國民黨，「我來選正的，你們當副手」才會清醒。

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