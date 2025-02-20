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社論》危機感要有 亡國感不必

2025/02/20 05:30

烏俄戰爭將屆三年。（路透）烏俄戰爭將屆三年。（路透）

烏俄戰爭將屆三年，川普、普廷為主的停戰談判，儼然把烏克蘭與歐洲邊緣化，美歐戰略分歧有加深之勢。新版川普，在商言商，六親不認，朋友與敵人的界線，相當模糊。川普不把傳統盟友當朋友，普廷、習近平、金正恩也不是你死我活的敵人。甚而，專制領袖在川普眼中，反而是比民主領袖更容易打交道的朋友。共同之處則是，大家都是他的交易對象。

日前，前總統蔡英文指出：台灣每一段時間都有不同的挑戰，她執政八年也有很多挑戰，賴總統執政這段時間也面對新的挑戰，尤其是全球的局勢，確實是在變化當中，八年執政給台灣打下基礎，但不表示台灣永遠就不會有挑戰。她說：將來的挑戰比過去八年還要困難。不過，一年來的朝野僵局也印證，小英八年打下的基礎，還是不無有待加強之處。賴總統，突破本土政權連三屆執政魔咒，但，總統得票未過半，國會席次在野黨過半，也創下新的紀錄。或許，這是蔡、賴的歷史共業吧。

上週，白宮發布新聞稿，回顧川普當週各項政績，其中列出「台灣在川普關稅措施下承諾擴大對美投資」。與此同時，美國國務院網站，刪除「不支持台灣獨立」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。AIT加碼：「中國是當前對台海和平和穩定的唯一且最大威脅。」在此之前，賴總統召開國安高層會議後宣布：新的一年政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標；將由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡；政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。他還率先倡議，「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」（非紅供應鏈），以因應川普對台積電之緊迫釘人。此事顯示，儘管面對藍白紅複合性挑戰，賴總統的執政核心價值未受影響，致力於穩定掌舵「台灣號」向前行。

過去一年，藍白紅聯合作戰，以立法院為戰場，意在掏空中央、弱化台灣抗中能量，形成一種「反獨促統」的慣性滑行。在台灣內部，藍白使出連環招數，目的是框限本土勢力，令其贏得大選卻無力執政且招致民怨。中國，真正的司令部，看不見的手伸進台灣，同時在外部增強軍事、外交脅迫台灣的力道。美軍印太司令部司令帕帕羅警告：中國在台灣周邊的活動，不僅是單純的演練，而是在進行武統台灣的實戰預演。「經濟學人」報導：過去十八個月以來，北京積極向全球南方國家施加影響力，目前已有七十個國家公開表態支持中國以任何手段統一台灣。二○二七前做好侵台戰爭準備 ，習近平的「國家完全統一」，必須視之為「行動」而非「口號」！

最近，烏俄停戰進程，堪稱「後烏俄戰爭」時代國際政治的起手式。「今日烏克蘭、明日台灣」，又成為鼓吹「疑美論」者的口頭禪。事實上，本月初，川普與石破茂高峰會，雙方強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並敦促兩岸問題和平解決，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，兩位領袖也表明支持台灣有意義參與國際組織。美日安保，依舊是印太之錨。烏克蘭，台灣，乃是川普政府地緣優先與美國優先的取捨，兩者之間比較像是赫格塞斯所形容的：歐洲盟友必須承擔自身安全責任，美國今後優先要務是對抗中國，因為中國「有能力和意圖威脅我們本土和印太地區核心國家利益」。當然，台灣也要注意，將近兩年前，馬克宏所謂的「歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突」，會不會在歐洲發酵？

「疑美論」，最明顯的盲點在於：美國不可靠，所以要與中國和平相處，潛台詞是接受同屬一中、終極統一。陷阱在於，承認同屬一中而滑向完全統一，將陷台灣於萬劫不復的境地。香港，現在正在接受這種厄運，基本人權徹底被一黨專政沒收。值得台灣人民警惕的是，就像去年四月花蓮地震後，立法院會期期間，當月底一批立委竟前往北京，覲見王滬寧、宋濤。這批立委，公僕卻騎在台灣頭家的頭上，只想仿效「李家超們」，無才無德聽話當特首，壟斷台灣的經濟利益。此一危機，並非外來，而是二三○○萬人在二○二四造成的歷史共業。解鈴還需繫鈴人，內外的結不同解法，危機感要有，亡國感不必。

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