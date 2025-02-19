自由廣場》（鏗鏘集）認同的混淆 國家的紛亂

◎ 李敏勇

一九九七年，德國波鴻魯爾大學一位德國研究生，以《認同的探索在台灣一一詩人與評論家李敏勇》，完成學位論文，他以自己交織巴基斯坦父親和英國母親血緣的德國公民身份認同經驗撰寫論文，及於殖民、後殖民、移民的政治和文化複雜現象。認同是台灣國家建構的重要課題，認同混淆造成國家紛亂。

現代國家已經不是純血统論的共同體，而是法的共同體。一國家多種族；一種族多國家。國民國家以憲法凝聚國民，但在變遷中常形成政治爭端。台灣因國家形式沿續「中華民國」，以致以殘餘中國和正統中國的「中華人民共和國」形成糾葛。戒嚴時期的專制政權挾持台灣人民反共，民主化後，失去絕對統治權力的中國國民黨人反過來乞附中華人民共和國的中國論，杯葛台灣國家正常化。

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當下立法院的亂象在於中國國民黨些微多數加民眾黨極少數的附隨組織形成的過半杯葛力量，報復性仇恨式的毀憲亂政，甚至乞附中國，問題出於台灣國家認同的分岐現象。蔣氏父子死後，反共已被丟棄，而中國國民黨人存有中國黨心態，一些黨人尋求連結中國共產黨的中國性，加上中國走資化後曾形成的經濟榮景，以為投共可獲特殊利益。

既因認同問題，踐踏台灣民主化，毀壞台灣的國家正常化，成為中國國民黨轉向變節考視為可為之擧，群起而為。一些昔日俯奉蔣氏父子黨國反共戒嚴的黨棍政客藉民主的保護傘，肆意非為，視為自然。台灣的國家是不分先來後到生活在這塊土地的人們的國家，更是中華人民共和國之外，漢字文化圈民主國家可能實現的事例，對於中華人民共和國是警示之刺。

台灣早在一九九一年之際，即已解除蔣體制對中華人民共和國動員勘亂國策，謀求兩岸兩國關係的和平。昔日反共論的中國國民黨轉向背反，以乞附中華人民共和國的聯共行止，藉國會毀憲亂政，問題出於國家認同的危機。昔日國民教育的養成混淆國家的認同，留下文化問題，造成國家重建的危機。

一些曾經以反共愛國為口號附和蔣氏父子體制謀取政治利益的中國國民黨人，變節投共，會被真正的中國人看得起嗎？一些被殖民症候群台灣人政客隨殖民症候群起舞，不珍惜自我重建，又會被台灣人怎麼看呢？

（作者是詩人）

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