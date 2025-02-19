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自由廣場》（林保華專欄）曹興誠的「小三」風波

2025/02/19 05:30

前聯電董事長曹興誠積極投入大罷免運動，成立「反共護台志工聯盟」，支援全國的大罷免運動，自然而然成為「槍打出頭鳥」的目標。資深媒體人謝寒冰在直播節目爆料，指曹興誠二○一五年在仍有婚姻的狀況下，在中國有一位年輕小三單忠華，並公開多張曹興誠與小三牽手、接吻、穿著內衣等露骨照片。曹董與某些人則指照片是合成的。我缺乏辨別是否合成的能力，只能當它都是真的。但，那又怎樣？

其一，這種私密照片不會是當事人自爆的，也不一定是當事人自拍的。有這種監控能力的，是監控全國賓館酒店的中共當局。稍有名氣的社會人士或外賓，只要在中國住宿，都可能掉入這個陷阱。除非是強有力的外資酒店可以拒絕這種監控。柯文哲從墨綠幾乎變成小藍，也有傳說他有這方面把柄在中共手裡而「兩岸一家親」。如今曹董拒絕「一家親」，且反共護台，攔阻藍白的好事，祭出這些照片也是剛好而已。就算有些是自拍的，當局也會強迫單忠華交出來，她敢「反黨」嗎？因此不須問謝寒冰照片的來歷，一定是與中共有關。

其二，改革開放為了吸引外資，中國除了提供低成本的土地、勞力與相關政策，放任大量美女「孔雀東南飛」也是手段之一。中國大小官員只要被判定貪污罪，幾乎也都有「亂搞男女關係」（現在換上較文雅的名稱）的罪名。這是具有中國特色的「資本原始積累」，平民女性用自己的肉體交換發財致富。這也是全球公認的事實。當時珠江三角洲旅館公告「嚴禁非法同居」，但是我參與過台商宴請當地公安局長的宴會，台商公開帶小三出席，還供應局長「三陪女」，宴會後邊唱卡拉OK，邊進房間「就地正法」。他們一點也不避我這個香港來的「評論員」。我看男性台商能夠守身如玉的不多。

其三：一個人的道德水準不可能完美無缺。如果圖片是真的，也是私德。私德不如公德危害大，公德也不如股票詐騙的違法經濟犯，而經濟犯更不如「毀憲亂政」那樣出賣國家與人民的利益。要用私德來否定對毀憲亂政立委的大罷免，可能嗎？何況亂搞男女關係是中共的專利。

中共從建黨初期的「杯水主義」，到毛澤東的「一鍋端」，《毛澤東私人醫生回憶錄》作者李志綏在表示要進一步揭開中南海內幕後，就在美國家中莫名其妙猝死。江澤民時代盛傳他私通李瑞英（央視主播）、宋祖英（歌唱家），因為家裡養了一個貓頭鷹（原配王冶坪）。到了習近平，因為傳說香港要爆他的女人們，而鬧出轟動全球的香港銅鑼灣書店事件，多人被綁架，成為「反送中運動」的最早因子。

台灣的親共政黨嚮往中共，當然也欣賞他們「亂搞男女關係」而迫切要求統一。那麼「小三」問題還是自己照照鏡子為好。

（作者林保華為資深時事評論員）

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