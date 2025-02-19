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自由廣場》先鬥臭再鬥垮 中共一貫手法

2025/02/19 05:30

◎ 曹益誠

積極參與大罷免運動的曹興誠，遭來源不明照片攻擊，曹董已指出照片是合成且表明一定提告求償。

在大罷免方興未艾之際，由親藍名嘴爆料，背後是否有某方勢力欲藉此教訓曹董，逼他知難而退？而此事反而勾起人們的回憶，想起中共修理異議人士的粗暴手法：

一、中國異議人士劉水常因主張平反六四，遭深圳警方以嫖娼為由將他下放勞改。

二、二○一三年，中國攝影師徐偉因協助國際知名藝術家兼異議人士艾未未逃亡，徐在北京被以嫖妓藉口予以拘留。

三、二○二○年七月六日，名重一時的清華大學法學教授、敢言的異議學者許章潤遭北京警方拘留，面對許妻，一名警察私下聲稱許是因四天前在重慶嫖娼而被捕。

類似案例，不勝枚舉，中共政權要對異議人士下手，如果找不到理由，就用嫖娼或莫須有罪名，先將你鬥臭，再將你鬥垮。從延安的整風，到三反、五反，再到文化大革命，甚至廿一世紀改革開放當下，中共仍然還是這個套路，反覆操作，樂此不疲。

近日，海內外的自媒體紛紛轉載，有關中共國台辦主任宋濤遭到習近平嚴厲訓斥的事，接著台灣就發生曹董照片的事，當可為大家帶來連結的想像空間。

曹董之前已被中共列名台獨頑固份子，近日又挺身支持大罷免活動，早已是中共的眼中釘、肉中刺，欲除之而後快，所以先端出照片，欲將曹董鬥臭，再藉後續操作徹底鬥垮。此計能否得逞，就看台灣人民是否買單了。

（作者是文史工作者）

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