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社論》原住民立委如何罷免！？

2025/02/19 05:30

罷免原住民立委，除了容易或困難，還有更基本的憲政原理，值得國人集思廣義。（資料照）罷免原住民立委，除了容易或困難，還有更基本的憲政原理，值得國人集思廣義。（資料照）

藍綠罷免對決，藍營腦筋動到原住民立委頭上。「以戰止戰」，藍營反擊民進黨立委，包括兩席原住民立委陳瑩、伍麗華。原住民立委，藍營認為很容易罷免，綠營則稱沒有藍營想的那麼簡單。容易或困難，試了才知道。在此，我們並非為個別原住民立委辯護，而是提醒國人一起思考，罷免原住民立委隱藏的深層問題。罷免原住民立委，除了容易或困難，還有更基本的憲政原理，值得國人集思廣益。

現行選舉引進不分區制度，區域立委採單一選區制，原住民立委則採複數選區制，在全國範圍依「山地」或「平地」（各三名立委）身分投票，全國票數加總後，得票前三名當選。前中選會主委陳英鈐表示：如果三名立委同時被罷免，每一位選民可以針對每一個立委分別投下贊成或反對罷免，變成每個人有三票；但選舉的時候，每一人只有一票，多出來的兩張票，就是多數用來霸凌少數的，違反一人一票、票票等值。他說：平地和山地原住民，以單記不可讓渡投票制（SNTV）方式選出，類似比例代表制；如果要繼續維持SNTV選舉方法，只能同時罷免三位立委，以SNTV的方式重新選出立委，才符合一人一票、票票等值的憲法要求；而如果原住民立委可以用全部改選的方式罷免，政黨不分區選出的立委也可用同樣方式罷免。陳英鈐所指已足以說明，罷免原住民立委茲事體大，比照罷免區域立委的思維，製造的問題比解決的問題更多。

根據二○二四立委選舉，平地原住民選區的選舉人數為二十一萬三十六人，山地原住民選舉區的選舉人數為二十二萬八一六三人。而根據選罷法第九十條：罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。去年的投票率，平地原住民選區為五十八．二五％，山地原住民選區為六十四．三二％。一般來說，罷免的投票率會比選舉低很多，這是藍綠攻防的關鍵。爭議在於，罷免區域立委，同一選區的選民，只能連署罷免單一立委，罷免投票只能投下一票，到了補選還是只有一票。至於原住民選區，不論山地或平地，由於是複數選區，理論上，一位選民可以連署罷免三位立委，同樣地，一旦進行罷免投票，每位選民也可以對所有被罷免對象投下一票。如此一來，一人就不只一票。去年一月十三日選舉投票的公平性，也就蕩然無存了。然而，現行選罷法有此盲點，於是罷免原住民立委，注定會引發爭議。

現行選制，選罷法第七十五條第二款：「全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之當選人，不適用罷免之規定。」依這項排除規定精神，原住民立委與區域立委，是可以罷免的。問題是，原住民選制，介於區域與不分區之間，而其「全國」性質趨近「全國不分區」，這種安排顯然是為了顧及原住民的特殊性，必須別有安排才能保障原住民權益。如今，兩者的罷免混為一談，破壞了原來憲政設計的深思熟慮。於今之計，或許只能寄望公民團體，將六名原住民連署罷免，然後全部一人一票重新選舉。否則，按照過去一年的政治經驗，罷免原住民立委滋生的疑慮，可能必須提請憲法法庭解釋，把憲政精神明確釐清，以維人民權益，以利制度行穩致遠。

更進一步來說，透過原住民立委罷免一事，也可以連帶省思：罷免個別立委真的是好制度嗎？「解散立法院」，是不是更能解決政治僵局？為什麼區域、原住民立委可以罷免，不分區立委卻不適用罷免規定？如果不分區立委不可罷免，為什麼區域、原住民立委可以罷免？區域、原住民選制不同，為什麼適用同樣的罷免規定？選民直接投票選出的可以罷免，政黨票間接選出的不可罷免，立法院如此「一院兩制」合理嗎？一如現況，不少人認為，最應該罷免的是八白委，但他們全部是不分區，選民根本拿他們沒辦法，豈符「以民為主」之意！罷免原住民立委，這個問題所涉超出了原住民選區，凸顯我國選舉制度之掛一漏萬。罷免原住民立委，所謂的「以戰止戰」固然痛快，但願能引起國人冷靜思考，切莫出之以漢人思維，霸凌原住民立委、霸凌原住民，甚而誤導原住民霸凌自己！

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