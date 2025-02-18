自由廣場》當國會墮落 人民就會站出來

◎ 羅浚晅

當民主陷入危機，人民是否有權「收回權力」？這是台灣近年最關鍵的政治問題。賴清德總統召開五院院長會議是憲政運作的一部分，立法院長韓國瑜的發言卻使會議降格為政治操作，他未反思立法院背離憲政忠誠，卻要求賴清德「以黨主席身份」制止全國大罷免行動！誠然，大罷免已對藍營構成嚴重威脅。這也反映出台灣民主的危機：政治人物害怕人民的力量，卻不願反思自己的行為，只想用體制權力壓制人民聲音。這樣的國會議長，還值得信任嗎？

歷史證明，當政治人物試圖讓人民噤聲，只會帶來更強烈的反噬，從青鳥行動到全國大罷免浪潮，一再顯示公民社會不會坐視國會脫序。中選會已收到針對卅四名藍營立委的罷免案，民間怒火蔓延全國；與公民團體主導的大罷免行動相比，國民黨動員基層組織「回擊罷綠」，卻頻傳幽靈連署的違法情事。藍白委說選罷法修法是為防堵造假，如今卻遭告發帶頭作假，這對修法的正當性是一大諷刺。

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藍白迄今未對濫權行為負責，甚至在濫砍濫刪預算，使政府施政癱瘓，並將責任推給行政院。日前卻又高喊休兵，甚至想藉「普發一萬元」等荒謬主張買票自保。某白委藉「壯世代」政策之名遂行家族利益之實，也是特權藍白合的惡例。由於人民無法直接罷免民眾黨的不分區立委，與民眾黨聯手擴權、破壞憲政秩序的藍委，因而成為首批被檢討的對象。

面對「大罷免會期」，我們不能滿足於眼前的政治震盪，更應思考深層的問題：這場公民行動，究竟是一次性的情緒發洩，或是台灣民主進化的關鍵時刻？人民若只是短暫發洩不滿，讓大罷免成為政治熱潮後回歸冷漠，那麼被罷免的立委最終仍會被類似的政客所取代，國會亂象不會改變。但人民若能持續監督政治，讓罷免成為對政治人物的制衡機制，這場行動才算真正成功。

民主不只是每四年的投票，而是對每個政治決策的持續監督。這次不只是全國大罷免，而是我們要收回自己的民主主權。國民的審判程序已經展開，從罷免志工與連署公民身上，我們看見台灣的民主韌性。而今而後，政治參與者皆須對國家人民忠誠，那些囂張跋扈、通敵賣國的政客，都將被公民社會的力量所吞噬。

現在，輪到我們上場了！

（作者是台灣北社副社長、醫師）

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