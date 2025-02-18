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自由廣場》美國務院官網 印證賴總統「棋手論」

2025/02/18 05:30

◎ 林逸民

川普及其國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯，連番對俄烏戰爭發表意見，台灣少數「疑美論」者，又趁機亂作文章，聲稱美國會隨意拋棄烏克蘭，實際上了解川普的談判習性，就知道他會在談判前先把所有可能性都提出，以拓寬談判操作空間，至於最終要達成的目標與談判的底牌，則在談判前須讓對手捉摸不清。

川普的做法，是任何談判專家的必然做法，川普最終對烏克蘭的安排要等到談判結果出現才能明瞭，而非隨著川普的欺敵戰術而大作文章。更根本的關鍵是，川普之所以要在各個次要戰場上促成和平談判，其基本戰略思想，就是要集中資源到印太戰略上，消除中國對人類文明的威脅，自然不可能會放棄克制中國的戰略重地：對台灣，不但無所謂拋棄，反而更會再加碼。

然而，美國一向只幫助展現自衛能力的夥伴，台灣不能當扶不起的阿斗，所以當在野的國民、民眾兩黨蠻橫搗亂預算之際，賴清德總統堅定提出將以特別預算使國防預算提升到GDP的三％，賴總統此舉也為台灣人民做出自信與自尊的發言：在全球民主國家遏制中國的大棋局之中「台灣是棋手，不是棋子。」

賴總統有如此堅忍的自信，美國國務院也立即予以呼應。在過去，美國國務院敘述美國與台灣關係的官方網頁頁面上，大剌剌寫著「不支持台灣獨立」，這源於冷戰時代，美國想聯中制蘇，但對中國又有戒心，於是需要一個牽制中國的手段，台灣就成了那根釘住中國的釘子，淪落妾身不明的困境。過去美國既要保留台灣的存在，又不想得罪中國，結果一方面軍事與經濟上維護台灣獨立，卻又在外交與公開文件上否認台灣獨立，也難怪國民黨整天滿口棋子論，因為在國民黨執政統治下的台灣，貨真價實就是一顆棋子。

如今不同了，美國國務院官方網站頁面將「不支持台灣獨立」文句刪除，看似微小改變，卻意義非凡，代表台灣被認可為一個有資格有身分的國家，也就是「棋手」，而不再只是一枚隨波逐流的「棋子」。美國此舉，印證了賴清德總統的主張與見解。

賴總統高瞻遠矚的領導，與美國有高度共識，且有完全一致的戰略目標，那就是打倒專制獨裁中國對全人類的威脅。台灣人不須沉溺於「疑美論」、「疑川論」或每天追著川普政府的發言團團轉，在川普時代，只須專注於自強，自助者必得人助，是川普時代的真理。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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