自由廣場》詐騙廣告氾濫 數發部難辭其咎

◎ 林政武

近年，假投資詐騙廣告在各大網路平台上氾濫成災，成為社會大患。這些廣告通常假藉高報酬、低風險為誘餌，吸引民眾加入投資群組，最終導致受害者蒙受巨額財務損失。為因應這一問題，政府新制定了《詐欺犯罪危害防制條例》，其中一項重要規定是「廣告實名制」，旨在通過身份驗證機制來遏制詐騙廣告的傳播。然而，詐騙集團可能利用境外公司或人頭公司繼續投放廣告，使得新法規的執行面臨挑戰。

這些公司通常位於法律管轄範圍之外，使得執法機關難以追查其真實身份。警方曾希望禁止境外投放廣告，但相關機關擔心此舉可能「錯殺」合法廣告，以致未將此條款納入法規。這一來，詐騙集團得以繼續利用境外資源進行廣告投放，造成打擊詐騙的難度。

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為有效遏制假投資詐騙廣告，警方呼籲數發部應落實源頭管理，要求平台嚴格審核廣告客戶。具體做法是：一、平台應禁止曾投放假投資廣告的客戶再次刊登廣告，二、對未落實執行的平台進行重罰。如此，才能墊高詐騙集團尋求境外或人頭公司的成本，且能有效降低假投資廣告的數量。

據刑事局統計，去年通報平台下架的假投資廣告中，以臉書的十一萬九千一百八十一則為最多，這些廣告通常冒用企業領袖、財經名人、網紅、政治人物的名義，誘使民眾加入LINE投資群組，進而詐騙。這些數據揭示了假投資詐騙廣告的嚴重性，也反映出平台在廣告審核和管理上的不足。儘管新法規對平台提出了更高的要求，但實際執行效果仍待觀察。

未來，數發部應加強監管平台，確保其嚴格執行廣告實名制暨身份驗證機制。平台更應積極採用技術手段，主動識別和過濾詐騙廣告，從源頭減少詐騙廣告的傳播，才能稍減下游基層反詐人員的疲於奔命。通過多方合作，才能遏制假投資詐騙廣告的氾濫，保障民眾財產。

（作者是國中教師）

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