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自由廣場》全球主要國家皆遭毒手／詐騙橫行 怪罪警察最屬無奈！

2025/02/18 05:30

◎ 池文光

監察院調查報告直指電信網路詐欺案嚴重損及國人生命財產，要求行政院重視並積極檢討改進。

詐騙肆虐全球，主要國家難逃毒手，中國習近平甚至和泰國總理會談如何合作打詐，台灣亦身受其害，治安機關壓力大，全國警察致力於打詐防詐，大量案件移送，造成司法偵審癱瘓，檢察官爆發離職潮，士林院法官甚至因工作壓力大而在宿舍墜樓身亡，累死第一線執行人員。

跨部會「打擊詐欺指揮中心」成立，由掌權者坐在辦公室開會，掌握資源預算，訂定計劃召開記者會頒行，殊不知道高一尺，魔高萬丈，歹徒廿四小時花招百出、翻新騙技，警察動員日夜查辦，仍難遏制，但若不如此，情況勢必更惡化。

詐騙橫行，怪罪警察，最屬無奈！打擊犯罪所有工具，大多不在警察手裡，中央數位部掌理網路搜查；NCC管電信門號、簡訊攔阻；金管會銀行端警示攔查；最後司法偵查犯罪逮捕、搜索等強制處分權限。這些打詐源頭管理單位，有幾個單位像警察夙夜匪懈？還是太陽下山就下班回家共享天倫？

詐騙集團憑操控電訊及金融匯兌等斷點，隱身幕後，警方偵辦大多只能逮捕取款車手，黑幫看準獲利高、風險低、判刑輕，幫派轉型斜槓，把詐騙當成主業，撈得盆滿缽滿。

新型態詐騙手段推陳出新，針對人性弱點，透過精心設計投資誘利等話術，不分時間、地域等挑選受害對象，民眾一旦加入群組，就踏進圈套，警方費心勸阻，猶不理會，直至騙光終身積蓄，始大夢初醒，再報案已來不及。

政府全面擴大打詐能量，但不能由警察單方承受重擔，各相關機關都應積極任事，主動出擊，團結對抗詐團才能改善現況。

（作者是警官）

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