社論》國會藍白合的多數迷思

年輕的台灣民主，一年來在藍白聯手的國會運作之下，已面臨極大的考驗和困局。（資料照）

台灣民眾黨上週六補選，黃國昌當選第二屆黨主席，任期到明年底。該黨創黨的柯文哲因涉及京華城、政治獻金等案遭調查羈押而辭職，白黨未必清白，形象大壞，黨員人數一年間大減近四成；加上其在國會與中國國民黨聯手毀憲亂政，表現有如藍黨的「尾巴政黨」，被指政治立場「由黃轉白現在有點發紅」的黃國昌，能否扭轉「關燈」命運，頗受關注。

民眾黨的困境，在相當程度反映台灣政治人物和政黨的慣性，常以華麗漂亮的言語爭取選票，得逞之後遺忘初衷，把政治專業倫理及對公眾的承諾拋諸腦後，得意忘形，走向腐化變形。柯文哲十年多前以矢志「改變台灣」為號召，激起公眾期盼和熱情，如今的不堪處境，咎由自取。

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同樣地，二○二四年立法委員選舉，民眾黨在區域及不分區合計得票三百四十多萬，取得八席不分區席次，顯示選民原期盼這一以「本土進步價值」自居的政黨，能在國會綠藍之外，善盡第三黨之責。然而，一年多來該黨在立院的表現，與公眾善意期待和付託差距甚大，且在國會奪權諸多惡形惡狀演出，較諸藍黨不遑多讓，「八小矮人」常有如「八名狡徒」。儘管該黨由於八席立委都屬不分區，不在「大罷免」行動目標之列，仍難脫毀憲亂政禍首之名。

年輕的台灣民主，一年來在藍白聯手的國會運作之下，已面臨極大的考驗和困局。賴清德總統十日因而歷來首見召集「五權分立」的憲政機關，會商國政，達成數項共識，即政黨競爭不能犧牲國民及國家，五院制衡互重溝通。此一基本共識，其實都是民主政治的ABC，說來不難，能否落實，才是公眾所殷切期望的。

一如台灣人民所見，去年立委選舉結果三黨不過半，導致的政治惡鬥及亂政，事屬空前。誠然，民主化之後，「朝小野大」局面亦曾出現；現今的形勢備受關切，主要在於過去政黨鬥爭多少還能維持的「有所不為」底線，顯遭揚棄：聯手之後居於多數的藍白合體政客，過去不敢說、不敢做的惡招盡出，而國會議長在其間也未盡職守分。

一年來的政治亂象，因而是在國會自認多數的政客，恣意妄為，不顧專業倫理及程序正義，惡搞國會奪權，亂整民主台灣，且即便所作所為已經違憲判決，仍繼續為所欲為，乃至於連憲法法庭亦為其打擊目標。有識的公民對此國會胡搞瞎整看不下去，「大罷免」行動因廣大民怨而起，蔚成潮流。

亂象之尤可以「國會奪權」概括，具體表現於修改《立法委員職權行使法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》三法。其中以《憲法訴訟法》最為關鍵，經由提高法院判決門檻，加上對大法官人事案全面封殺，癱瘓憲法法庭運作；為了藍白國會擴權不受節制的如意盤算，不惜把手伸進司法權，毀壞憲政平衡機制。

審查二○二五年度中央政府總預算案，更凸顯了藍白立委不堪的素質與惡行。元月下旬的審查，在亂刪及混亂中三讀通過，刪除和凍結的金額都創歷來最高紀錄。同時，政府機關業務費遭大舉刪凍，運作能力受重創，服務公眾效能大受折損；監察院業務費刪到一毛不剩，國防預算遭刪凍金額為十年來所僅見，在各方關注我國為安全付出誠意及決心之時，向外發出錯誤訊息。

尤有甚者，全案未經朝野實質協商就送院會表決，審查過程鬧劇百出，演出在野立委邊表決、邊更正的荒謬戲碼。其間，立院六度退回總預算，相對壓縮審查時間，把七百多案逕自送入院會表決，以致通過時未宣讀刪減總數，部分刪減提案竟超出預算數；立院通過總預算至今已逾半個月，猶未送出院門，且要行政院自行調整增減。

藍白政客敢於如此胡作非為，是自以為聯手席次過半，可吃定執政當局，陷入自恃多數即可任意以眾暴寡的迷思。事實上，本屆立委選舉，區域和不分區得票數，藍白兩黨選票都是少數，而以民進黨為最多，但因制度設計，其所獲總席次反少於藍黨一席。處此情況，藍白兩黨本應理性問政、善盡監督之責，一年來卻以違反程序正義的粗暴審查及立法，大肆奪權；把個人及黨派利益置於公眾福祉及國家整體利益之上的惡行不斷，尤其藍營立委集體或個別不避「通敵」之嫌，公然與中國隔海唱和。所有這些，台灣人民看不下去，各界奮起展開罷免行動，以反共剿匪清除內奸的號召廣獲支持，反映了人民才是制衡政客的基本力量；而其能否嚇阻藍白合謀，改變形勢，攸關民主台灣前景。

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