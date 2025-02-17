自由廣場》黃國昌任黨魁 民眾黨早晚關燈？

◎ 余易年

民眾黨黨魁補選，立委黃國昌以九十六％得票率擊敗蔡壁如，毫無懸念的當選主席。平心而論，民眾黨處境是日薄西山，幾已無力回天。

雖然黃國昌當選後，立刻喊出「要在柯主席回來那天，讓他感到驕傲」的誑語，從這句話便不難看出，柯文哲雖已經被收押，仍是民眾黨不可撼動的神主牌，若沒有以此作為號召及穩定軍心，肯定還有一批小草們出走。

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也正因為如此，黃國昌上任後，對於柯文哲留下的人馬要有所異動，又或者對於柯曾提出的主張要有所增刪，都會有所忌憚。但是此刻民眾黨最需要的卻是大刀闊斧的改革，若畏首畏尾的就難治沉苛，況且黃國昌的黨主席任期只有兩年。

再者，對於眾多小草們而言，柯文哲會被收押是政治迫害，而非柯自身的貪污舞弊，背後的始作俑者就是執政的民進黨。這個癥結點也注定了民眾黨未來在國會裡不可能與執政黨妥協，只剩下與國民黨合作這條路，如此一來，民眾黨就無法發揮小黨的彈性，沒有左右逢迎及制衡兩大黨的空間，一旦少了「彈性」這項優勢，身為小黨的民眾黨就注定走向敗亡。

最後，黃國昌也可說是政治變色龍，從最早期的與民進黨合作，到成為時代力量黨主席，再到現在的民眾黨主席，政治立場一再變動的他，究竟有多效忠民眾黨，還是發現民眾黨快要沉船時，為了自己的政治前途再次變色？這都是未定之數。

在這麼多的變數底下，民眾黨成為台灣政治史的塵埃，只是遲早的事罷了！

（作者為教育工作者）

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