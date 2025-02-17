晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》黃國昌任黨魁 民眾黨早晚關燈？

2025/02/17 05:30

◎ 余易年

民眾黨黨魁補選，立委黃國昌以九十六％得票率擊敗蔡壁如，毫無懸念的當選主席。平心而論，民眾黨處境是日薄西山，幾已無力回天。

雖然黃國昌當選後，立刻喊出「要在柯主席回來那天，讓他感到驕傲」的誑語，從這句話便不難看出，柯文哲雖已經被收押，仍是民眾黨不可撼動的神主牌，若沒有以此作為號召及穩定軍心，肯定還有一批小草們出走。

也正因為如此，黃國昌上任後，對於柯文哲留下的人馬要有所異動，又或者對於柯曾提出的主張要有所增刪，都會有所忌憚。但是此刻民眾黨最需要的卻是大刀闊斧的改革，若畏首畏尾的就難治沉苛，況且黃國昌的黨主席任期只有兩年。

再者，對於眾多小草們而言，柯文哲會被收押是政治迫害，而非柯自身的貪污舞弊，背後的始作俑者就是執政的民進黨。這個癥結點也注定了民眾黨未來在國會裡不可能與執政黨妥協，只剩下與國民黨合作這條路，如此一來，民眾黨就無法發揮小黨的彈性，沒有左右逢迎及制衡兩大黨的空間，一旦少了「彈性」這項優勢，身為小黨的民眾黨就注定走向敗亡。

最後，黃國昌也可說是政治變色龍，從最早期的與民進黨合作，到成為時代力量黨主席，再到現在的民眾黨主席，政治立場一再變動的他，究竟有多效忠民眾黨，還是發現民眾黨快要沉船時，為了自己的政治前途再次變色？這都是未定之數。

在這麼多的變數底下，民眾黨成為台灣政治史的塵埃，只是遲早的事罷了！

（作者為教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書