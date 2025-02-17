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自由廣場》（胡，怎麼說）朱立倫「屠刀」與藍白「民死」優先

2025/02/17 05:30

◎ 胡文輝

朱立倫、韓國瑜、傅崐萁們手拿「屠刀」，面目猙獰的對法案、預算等亂砍亂殺，殺的台灣遍體鱗傷、政府血流成河，然後改擺笑臉，喊話要民進黨「放下屠刀」，停止大罷免。

可是，朱立倫們，拿屠刀亂砍逞凶的就是你，該放下屠刀的就是你！而且，「屠刀」明明仍在你們「殺手」韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等手上！謊言的古希臘文原意就是羞愧、蒙羞，朱立倫手持屠刀卻要別人放下屠刀，天下竟有這樣說謊成性不知羞的無恥黨、無恥黨魁、無恥之徒！

大罷免不是屠刀，而是人民自衛自保的民主之盾，你們不放下血淋淋的屠刀，不肯放過台灣，不肯放過民主，無視台灣民意，與台灣人民為敵，專看北京主子臉色行事，配合中共統戰在台灣耍狠，卻要台灣人民放下抵抗之盾—大罷免，方便你們高興就可隨便拿屠刀砍殺嗎？

解讀藍白提的「民生」法案，根本是企圖滅民主、禍台灣的「民死」優先法案。如不在籍通信投票、中配六改四，就是為中共洗人口、操控百萬台商選票的「配套」法案；逆反退休軍公教年金改革案，造成退撫基金破產，對年輕世代不公平，拿納稅錢政府預算補洞，又是陶空中央的伎倆，中共統戰單位正動員藍營反年改團體，招待退休軍公教赴中學「習」，準備配合打擊民進黨政府。

「國安戰略法案」更包藏禍心，企圖把三軍統帥權由總統轉移立院，依立院現況實質三軍統帥韓國瑜、國防部長兼參謀總長傅崐萁，令人不寒而慄，舔共退將夏瀛洲那句「國軍、共軍都是中國軍」將成真，韓、傅皆舔共抱大腿之徒，若由他們領軍，國軍官兵將被迫降共受辱，即使想效忠國家、保衛台灣也不可得！

再看賴清德總統新提出，以特別預算把國防預算提高到GDP三％以上，但藍白眼中，最優先的不是台灣安全，而是「中國不開心」，併吞台灣難度將大增。此案在立院將被藍白卡死，等共軍進城、一切都太遲仍不解凍吧？！

台灣人民要問朱立倫們（韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等），我們沒投票給習近平，沒投票給中國共產黨，你們為何投習近平？為何配合習近平一國兩制台灣方案、癱瘓台灣好送中？為何把台灣兩千三百萬人送入中共一黨專政虎口？

你們為了在中國的私利、為了仇恨、為了怯懦…，自甘充當習近平、王滬寧交代辦事的走狗立委，你們黨自甘墮落為中共第九個尾巴黨。大罷免才能拿掉你們手上屠刀！大罷免才能保民主免於被屠殺！大罷免才能自救救台灣！

（作者為資深媒體人）

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