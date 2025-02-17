自由廣場》「全球第一」的背後 台灣醫護早已不堪重負

◎ 盧俊瑋

近日國內媒體大肆報導，根據全球資料庫網站Numbeo公布的二○二五年全球醫療照護指數（Health Care Index），台灣連七年蟬聯雙冠，醫療照護指數八十六．五分、醫療照護花費一五九．二分，高居全球第一。然而，這份看似光鮮亮麗的排名，真的反映出台灣醫療現場的真實狀況嗎？

身在醫學中心的第一線，現實遠比這份成績單殘酷得多。長年以來，台灣醫療體系根植於全民健保的低保費、高品質形象，但這背後，是無數醫護人員被長期壓榨、血汗付出所撐起來的假象。政府與媒體以這項所謂的『世界第一』自豪，卻對醫療現場的困境視而不見，甚至以此為藉口，合理化健保總額凍漲、拒絕改善第一線醫護工作環境，導致醫療崩壞危機迫在眉睫。

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首先，Numbeo的排名更多是基於民眾的主觀感受，包括醫療人員態度、醫療取得便利性與費用等面向，並非一份專業的醫療品質評估指標。然而，這樣的高滿意度，其實建立在醫護人員超時工時、低薪酬與長期疲憊上。醫護人員猶如『醫療豬仔』般被榨取，無數次為了病患付出更多個人時間，犧牲身心健康，只為彌補健保給付不足所造成的資源缺口。

其次，健保總額多年凍漲，醫院與診所為求生存，只能不斷壓縮成本，這直接反映在醫護人員的待遇上。工時長、風險高、薪資低，導致許多年輕醫師不願投入急診、外科、婦產科等高壓科別，甚至連被認為相對輕鬆的眼科、皮膚科，都沒有什麼人願意留在第一線，人力斷層問題日益嚴重。而基層診所醫師更面臨看診量壓力，不斷以量補價，才能勉強維持生計。此外，健保將許多與醫療本身無直接相關的行政計劃納入健保，卻不增加資源，宛如許願池，實際上是靠壓榨醫護維持。

因此，政府必須正視醫療體系的困境，別再拿這類『世界第一』的評分當作業績，更不可將此作為推卸改革責任的藉口。

醫療照護品質的提升，不該是建立在醫護人員無止境的犧牲上。若以民眾健康為念，就應正視醫療體系的困境，讓台灣的醫療『第一』，不只是表面的光環，更是醫護人員與病患都能安心、健康的真實福祉。

（作者為皮膚科助理教授）

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