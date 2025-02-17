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自由廣場》國務院刪「不支持台獨」 美調整對台論述的意涵

2025/02/17 05:30

◎ 衛重華

美國國務院十三日更新官網的美台關係現況頁面，調整對台政策的論述，刪除了長年的「不支持台獨」措辭，新增期待兩岸分歧以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決，並未明確回應「兩岸互不隸屬」的說法。

長期以來，美方在台灣議題上採取「戰略模糊」政策，此次措辭的修訂變化，使美方對台立場產生某種程度的模糊性。過去，美國的表述較為清晰，特別是在維持「一中政策」的同時，對台灣現狀給予一定程度的戰略支持。然而，此次的措辭改變，讓美國對台政策的基調出現新的不確定性。

對於此一變化，退役軍人、學者張競分析，美方是否藉此間接駁斥「兩岸互不隸屬」或「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的論點？是否暗示美國的立場正從「不支持台獨」轉向「反對台獨」？這些問題值得探討。

然而，筆者認為，美國此舉並非單純強化反對台獨的立場，而是重新回到「戰略模糊」的態勢。美國保留對「一個中國」原則的承認，但在台灣未來的方向上，則刻意維持不明確的態度。這種策略符合川普時期對台政策的核心，即要求台灣增加國防預算佔GDP的比例，以促進對台軍售，並藉此平衡美台之間的貿易逆差。美國對台軍售與台灣自我防衛的能力掛鉤，避免直接介入兩岸衝突，同時確保台灣的軍事需求能帶動美國軍工產業的發展。

事實上，如同「九二共識」，雙方對其內涵並無真正的共識。馬英九時期強調的「一中各表」，早已在歷史洪流中被淡化，現今的兩岸論述更多取決於當前的戰略環境，而非某種固定的原則。

美國此次刪除「不支持台獨」的措辭，必然有其戰略考量，然而，這是否意味著美國明確表達兩岸「互不隸屬」立場？或是在台海政策上重新調整策略？則仍有待進一步觀察！真正具有影響力的，仍是美國官方文件的正式內容，而非外界各自的解讀。這一變動究竟是單純的措辭調整，還是美方對台政策的進一步建設性發展，將由未來的國際情勢與美國政府的行動來驗證。

（作者為軍人）

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