自由廣場》半導體民主供應鏈夥伴倡議 台灣的戰略角色與承諾

◎ 郭智輝

面對國際局勢的快速變遷，特別是地緣政治新挑戰，台灣在全球半導體供應鏈的角色益發重要。尤從各國對晶片產業自主性的高度關注，到美國川普總統透過對等關稅政策讓晶片製造回到美國，都顯示半導體產業已不僅是經濟議題，更關乎國家安全。

鑑此，日前賴總統在國安談話中提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，針對當前複雜局勢的積極回應，更是台灣在全球經濟新格局中，以關鍵地位貢獻良善力量的明確宣示。該倡議精神在於：

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一、強化供應鏈韌性：透過與理念相近的國家合作，分散供應鏈風險，確保關鍵技術和產品的穩定供應。

二、建立多元化供應鏈：減少對單一地區或供應商的依賴，促進供應鏈的多元化，進而提高整體供應鏈的靈活性和適應性。

三、發展AI晶片產業鏈全球聯盟：利用台灣在半導體領域的優勢，與國際夥伴共同開發AI晶片產業鏈，推動技術創新和應用。

四、建立高階晶片關聯產業民主供應鏈：在關鍵應用的高階晶片及其關聯產業中，建立一個基於民主價值觀的供應鏈體系，確保技術和產品的安全可靠。

台灣作為全球半導體供應鏈的核心，具獨到優勢。包括：技術領先，台積電持續突破先進製程，確保台灣在晶圓代工市場的領先地位；產業聚落完整，從IC設計、晶圓製造、封裝測試到設備材料，擁有完整的半導體產業鏈；高效能供應鏈管理，台企善於快速應對市場變化，確保全球供應鏈的穩定性。

台灣責任不單是提供高品質的半導體產品，更要成為全球民主夥伴可信賴的供應鏈夥伴。我們將透過以下策略，強化在國際供應鏈中的角色：

一、深化國際合作：與美日歐盟等民主國家緊密合作，共同強化關鍵技術的研發與供應鏈安全。

二、促進供應鏈多元化：透過區域布局，減少對單一市場的依賴，提升供應鏈彈性。

三、加速技術創新：持續投資半導體先進製程、AI晶片與高效能運算技術，保持全球領先地位。

四、強化人才培育：推動產學合作與國際人才交流，確保台灣半導體產業的永續發展。

美國長期以來是全球半導體產業的創新引擎，擁有強大的IC設計與應用生態系統。台灣則擁有全球最頂尖的晶圓製造能力，雙方合作互補性極高。透過「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，台美可深化合作：技術研發，共同投入先進製程、AI、量子運算等，加速新世代晶片的發展；供應鏈安全，建立更穩定的供應鏈機制，減少地緣政治對半導體產業的衝擊；人才交流，推動雙邊產學合作與專業人才流動，促進技術交流與創新。

「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」不但是產業合作的深化，更是民主國家在科技競爭中的戰略布局。台灣將持續發揮領先優勢，與國際夥伴攜手合作，確保全球半導體供應鏈的安全與穩定，為全球科技發展與經濟成長貢獻更大價值。

未來，台灣將以堅定的信念與行動，強化與民主夥伴的合作，推動半導體產業鏈的創新與升級，共同掌握科技發展的主導權。

（作者為經濟部長）

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