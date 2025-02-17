社論》川普關稅風暴下的台灣

在川普提出對等關稅政策後，賴清德總統立即召開國安會議。（資料照）

美國總統川普掀起的關稅風暴不斷擴大，二月十三日簽署「對等貿易與關稅」備忘錄，預計對所有貿易往來國家課徵「對等關稅」，以縮小美國去年超過一．二兆美元的貿易逆差；此項被稱為七十五年來，美國貿易政策的根本性改變，近日將會實施。川普形容「對等關稅」，就是「其他國家向美國徵收多少關稅，我們也將向他們徵收相同關稅，不多也不少」。這項措施符合川普彰顯「讓美國再度偉大」理念，但勢必衝擊全球貿易體系。

川普的「對等關稅」政策，形同廢除美國為了幫助新興國家或弱勢市場的「最惠國待遇」。衝擊最大的是對美擁有巨額貿易順差的經濟體，包括中國、歐盟、墨西哥、越南、台灣及韓國。中國一直是川普貿易戰的主要目標，對川普而言，美中貿易戰形同「全球經濟主導地位與霸權的爭奪戰」，是美國能否再度偉大的關鍵。然而，在美中貿易戰、疫情中快速發展半導體產業，尤其在先進晶片市場幾近壟斷地位的台灣，卻因為它的非凡成就，成為川普不斷點名批評的對象。在宣布對等關稅政策時，川普再度指控「台灣搶走我們的晶片業務，過去我們有英特爾，這些曾經表現出色的偉大公司，我們要這些業務回來。如果他們沒有將它帶回來，我們會非常不高興」。在簡短的話語中，透露川普欲透過關稅，促使台積電等外國半導體廠赴美投資設廠的強烈企圖心。由此看來，日前有關美國有意讓台積電接手英特爾，以及取消或修改拜登時期晶片法案的大量補貼獎勵，似乎並非空穴來風。這些發展傾向，台灣必須審慎看待。台灣在第一波美中貿易戰時並未受創，反而左右逢源成為贏家，但在川普的新關稅戰中，想要全身而退，顯然並不容易。

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國人要化解此一危機，必須了解整個大環境的變遷。首先是川普重返白宮，意味多數美國民眾渴求一位強而有力的領袖人物，重塑傳統價值與捍衛美國利益，不再毫無條件扮演維謢世界和平的救世主角色。從一戰到二戰，再到戰後重建，以及冷戰對峙，至蘇聯與東歐共產集團的崩塌，再到對抗中國、俄羅斯、伊朗、北韓等流氓國家，以及力挺烏克蘭與介入一些區域性衝突，「美國隊長」力抗邪惡，表現英勇，卻消耗太多能量，不再想獨挑解救世人的重責大任。因此，川普的崛起代表，美國開始要求被解救、保護的國家也必須負擔應有的責任。據《紐約時報》報導，多位即將上任美國國防部高級職位的官員，已拋棄了共和黨支持美國擴大海外影響力的傳統，轉向贊成對美國軍隊的海外承諾進行限制。由此看來，台灣必須正視過去以民主自由等普世價值爭取世人支持，已出現本質上的改變。台美關係不再只以共同的民主與普世價值為基礎，將會變得更具有交易性與利益傾向。

關鍵在於，面對以美國利益為傾向的川普政策，台灣應該展現有助美國再度偉大的價值。欣慰的是，在川普提出對等關稅政策後，賴清德總統立即召開國安會議，作出兩項重大決議︰一，要求行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡；也將強化台美在AI、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，從而形塑台美策略性經濟合作夥伴關係的新時代。這是賴總統「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」的核心內涵。二，編列特別預算，推動國防預算達GDP三％，凸顯台灣的防衛決心。

在這些努力時，例如台灣在協助美國半導體再起的同時，仍必須維持先進技術的領先優勢，否則可能陷入日本在《廣場協議》、《美日半導體協議》後，競爭力大幅弱化，導致半導體王國崩塌覆轍。再者，台灣半導體所以有今天的優勢，尤其晶圓代工獨霸全球市場，是致力於科技研發與獨創的運營模式所致，並非從美國偷來了的；實際上，美國半導體的IC設計仍領先全球，但製造方面不振，則肇因於美國的薪資成本偏高，與職場規範缺乏激勵製造的誘因，才會將製造部分大量委外代工。美國欲重振半導體與其批判台灣的成就，不如虛心檢討改善製造業的投資環境，方可迎接半導體業回流。其次，在國防經費提升上，雖然壓力來自美國，但是，為應對中共軍力崛起與日益猖狂的侵擾，台灣若不能提升軍備的質與量，將危及自身的安全，而請求美國協防將理不直氣不壯，造成國家生存的危機。

川普再起，徹底落實「對等」，與「使用者付費」原則，以及美國不願被占便宜等理念，係在普世價值之上，加上現實主義元素。這是國際經貿與政治生態的一大轉變，台灣必須適應，不能再將美國對台海安定的承諾視為理所當然，應該展現自我防衛決心。而強化防衛力量，一方面必須揭露中共及其協力者的破壞陰謀；另外，在野黨更須以台灣的安全與民主為念，拋棄仇恨心態，不再散播疑美論，支持提高國防經費，才能使台美關係真正堅若磐石，為全球的經濟與政治貢獻心力。

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