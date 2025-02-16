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星期專論》川普想從台灣得到什麼？

2025/02/16 05:30

◎何瑞恩（Ryan Hass）◎何瑞恩（Ryan Hass）

◎何瑞恩（Ryan Hass）

川普希望降低爆發大規模戰爭的風險。儘管他言辭強硬，卻不樂見軍事衝突，也對核武大戰的風險戒慎恐懼。（美聯社）川普希望降低爆發大規模戰爭的風險。儘管他言辭強硬，卻不樂見軍事衝突，也對核武大戰的風險戒慎恐懼。（美聯社）

美國總統川普就任之後，在外交政策上的一連串作為，令人眼花撩亂。他施壓丹麥將格陵蘭割讓給美國，威脅要接管巴拿馬運河，敦促加拿大成為美國的第五十一州，片面將墨西哥灣改名為「美國灣」（Gulf of America），還宣布美國兼併並治理加薩走廊的計畫。針對加拿大和墨西哥在強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（fentanyl）流入美國所扮演的角色，川普宣布對兩國進口商品徵收廿五％的關稅（但隨後又宣布暫緩），同時對中國進口商品加徵十％的關稅，因為中國是芬太尼前體物質（precursors）的主要來源。他還宣布要對進口鋼鐵和鋁材課徵廿五％的關稅。

交易達人川普 美國利益優先

川普已經凍結美國對外援助，並宣布裁撤美國國際開發總署（USAID）的計畫。他一上任就簽署退出巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement）和世界衛生組織（WHO）的行政命令，也不再參與聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）。

至於台灣，川普威脅對輸往美國的半導體晶片，徵收高達一○○％的關稅。他還敦促台灣大幅增加國防開支，並為美國提供保護支付費用，將這種關係比擬為保險公司及其客戶之間的契約。

這一系列行動和威脅，讓許多西方新聞媒體感嘆，川普習慣對待盟友比對手更苛刻。美國政治新聞雜誌《Politico》發表文章，將川普描述為親中派人物，指出他曾經邀請中國國家主席習近平參加他的就職典禮，還試圖保護中國短影音平台TikTok繼續在美國營運，都是他與中國為善的例證。

前述種種引發了一個問題：川普真的是親中派嗎？更深層次的疑問則是：川普到底想要什麼？

首先，川普既不親中也不反中。他不是民主的倡導者，也不反對專制。川普不是一個意識形態者。他自始至終就是一個交易達人。他深信美國人數十年來，都被世界上其他國家「佔便宜」，他必須糾正過去的錯誤。他認為，將美國的利益置於首位，是他的責任。

在二○二四年的總統選戰中，川普在中國議題上表明的立場，大體反映了美國選民的普遍情緒。儘管川普往往誇大其詞，偶爾還會前後矛盾，但在中國議題上，川普始終強調三個主題。首先，他向美國人民保證，他會對中國態度強硬。第二，他自誇知道如何與習近平談判，而且會比前總統拜登，或是代表民主黨與他競爭的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）做得更好。第三，他矢言讓美國遠離戰爭。

69％美國人 認同避免與中開戰

川普的這些立場，反映了美國人民對中國的若干真實看法。首先，美國民眾現在對中國的觀感，已經比一九八九年六月四日天安門廣場大屠殺事件以來的任何時候，都更為負面。無論正確與否，許多美國人將失業和因為芬太尼相關死亡案例，以及新冠肺炎（COVID-19）疫情而痛失摯愛，歸咎於中國。但與此同時，美國人對中國的首要關注，卻是避免爆發軍事衝突，似乎有點自相矛盾。根據美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）所做的民意調查，六十九％的美國人認為，避免與中國開戰，應該是美國對中政策的首要目標。

從更宏觀的層面來看，我認為川普的施政理念，可以歸納為三大主軸。首先，川普希望為美國勞工創造更多就業機會。川普是一個「工作民族主義者」（jobs nationalist）。他希望在美國為美國勞工創造更多就業機會。他認為，更多的工業生產對建立社會凝聚力，以及避免美國中產階級的空洞化至關重要。他還認為，更大規模的工業生產，是美國免於中國脅迫或侵略不可或缺的要件，因為中國擁有龐大的工業產能。基於這些原因，川普的目標不是將供應鏈「友岸外包」（friend-shore）到越南、墨西哥、泰國或台灣等地。他的優先目標是將生產「回流」（re-shore）到美國。

其次，川普希望對進入美國的一切，進行更嚴格的管制，無論是人員還是商品。川普曾向支持者承諾，他會阻止無證移民和非法毒品流入美國。川普的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）將管控邊境安全，列為美國外交政策的首要目標。

第三，川普希望降低爆發大規模戰爭的風險。儘管他言辭強硬，卻不樂見軍事衝突，也對核武大戰的風險戒慎恐懼。他可能會尋求北京的支持，設法終結烏克蘭衝突，並降低和北韓及伊朗開戰的風險。

讓美國再次偉大 台不可或缺夥伴

這一切意味著，台灣要想打動川普，光是訴諸共同的價值觀、民主理念，或是對中國的一致敵意，可能收效甚微。儘管如此，對於川普企盼在先進製造業領域恢復美國實力的願景，台灣仍然是可以提供助力且不可或缺的夥伴。如果台灣的領導階層希望與川普及其顧問群建立更多聯繫，他們可以透過強調台灣目前及未來對美國工業擴張的貢獻、對自身防禦的承諾，以及負責任地管理兩岸緊張關係的能力，尋求有利的契機。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國中心主任、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

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