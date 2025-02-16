自由廣場》支持超額稅收用於長照3.0

◎ 王永安

醫師出身的賴清德總統去年曾表示，政府將結合醫療和社會福利等資源，打造「健康臺灣」。長照三．○將持續增加服務據點及內容，給予家庭照顧者和長照機構更多支持，透過家庭、社區、機構、醫療、社福系統的整合，使長照服務發揮最大的功能，提升對高齡者的照顧。

長照是不分政黨顏色的，賴總統認為，不論哪個政黨執政都關心人口高齡化問題，馬前總統推動長照一．○、蔡前總統推動長照二．○，他則將推動長照三．○。過去多年，在政府和民間共同努力下，全國長照據點從七百多個，增加到超過一萬四千個。

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面對今年我國人口結構邁入超高齡社會的新里程，踐行長照政策已是全民運動，除了照護服務外，金管會更早於二○二○年九月發布信託二．○「全方位信託」推動計畫，宣導金融業應重視高齡客戶權益，鼓勵積極投入適當資源及培育專業人才，發展高齡客戶量身訂作之全方位信託業務。信託公會也規劃並於二○二一年舉辦第一期「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，迄今取得認證資格人數超過三千多人，今年即將舉辦至第八屆。金融業亦積極規劃、推廣「高齡安養」信託。安養信託係指受益人之一為年齡達五十五歲以上者或身心障礙者，以安養照護為信託目的。

在高齡者越來越多、詐騙方式層出不窮，為保障高齡者未來生活品質、身心照顧、財產保護等，當稅收源自於經濟活動，經濟乃由人民所努力，人民更是有權利享有福利，基於取之於社會，用之於社會之理念，在去年全國稅收創歷史新高時，賴總統表示，相關稅收將用於社會福利、社會投資上，包括長照三．○、健康台灣癌症新藥基金等，對此，筆者大表贊同。

（作者為銀行信託管理人員退休、高齡金融規劃顧問師）

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