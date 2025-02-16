自由廣場》鞏固台灣優勢 制定《AI基本法》適逢其會

◎ 蘇緯政

人工智慧（AI）正影響全球產業、經濟與社會發展，各國紛紛強化AI治理，以確保技術發展符合法規、倫理與人權標準。歐盟在二○二三年通過《歐盟人工智慧法案》（EU AI Act），韓國亦於去年底制定《人工智慧發展與建立信任基本法》。

台灣身為全球科技產業的重要樞紐，在半導體、資通訊、智慧製造、AI 應用等領域，都擁有關鍵優勢與競爭力。AI已是當今的全球趨勢，為確保科技創新及產業發展能兼顧人權、倫理與社會價值，台灣亟需加速制定《人工智慧基本法》（簡稱《AI基本法》），為未來AI治理奠定堅實基礎。

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AI技術應用於醫療、金融、司法或政府決策等領域時，若缺乏適當的監管，恐引發偏誤、歧視、隱私侵害，甚至使資訊面臨不當取得或濫用等風險。因此，法案應涵蓋透明度義務、安全標準、反歧視、影響評估、事前監管與責任追究等規範，且必須落實產業自律。

此外，AI應用涉及大量的個人資料，需要更完善的資料治理及倫理規範，應納入知情權、退出權、風險評估與管理，以及權利受侵害時的救濟機制。同時，應降低資安風險、落實隱私保護，並設立跨部會的AI治理機構，負責監管、標準制定、法規研擬與政策協調，促進法制隨技術發展動態調整。

另外，政府應積極與產業界、學術界及公民社會廣泛對話，全面檢討並修正智慧財產權、個資保護等相關法令，以建構更完整的AI法制。

立法院新會期即將開議，儘管近年來朝野對立與衝突不斷，令人欣慰的是，各政黨對於制定《AI基本法》已有相當共識，行政院亦將其列為優先法案，展現政府推動立法的決心。此刻，把握立法契機，朝野各政黨應摒棄歧見、攜手合作，加速審議法案，並進一步完善相關立法，建立前瞻的AI治理架構，保障人民基本權利，打造創新友善、永續發展的產業環境，鞏固台灣在全球AI競爭中的領先優勢。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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