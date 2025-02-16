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自由廣場》誰會是台版「梅德韋丘克」？

2025/02/16 05:30

◎ 陳永昌

中國官媒抖音最常引用的台灣人前廿名中，除了名嘴，四位政治人物含藍白兩黨主席，最大共通點就是「以台罵台」，以台身份批評民進黨施政的代表性與說服力，淪為中共政治宣傳工具，灌輸中國民眾台灣民主腐化混亂的負面印象，襯托中共黨國體制強大優越假象，納為國家級虛構謊言一部分。

政客與名嘴自甘墮落配合中國官方操弄，完全就是俄羅斯總統普廷口中「烏克蘭真正愛國者」梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）的翻版。

烏克蘭總統澤倫斯基近日祭出，凍結梅德韋丘克等人資產的新一波制裁。政商兩棲的梅氏是烏國前國會議員，也是最大反對黨前共同主席，在烏國脫離蘇聯獨立過程中掠奪國家資產累積龐大財富，擁有三個電視聯播網的寡頭之一，資產逾六億美金，貪瀆加上親俄惡名昭彰。梅氏是普廷在烏的最親密盟友，其女教父就是普廷，如果普廷打算在基輔扶植親俄政權，他便是魁儡總統人選之一。

二○二二年四月，梅氏因叛國行為被捕，同年九月，俄羅斯以兩百名烏國戰俘交換其自由身，證明他在克里姆林宮的份量。被烏國剝奪國籍後，在俄國生活，梅氏被俄官媒包裝成「烏克蘭最著名『反對派政治家』」，頻繁出現在各式宣傳戰。

梅氏利用價值來自宣揚「俄羅斯是烏克蘭唯一救星」的綏靖論調。舉例來說，俄國《消息報》一月中旬才刊專訪，月底又上電視台專訪。梅氏不遺餘力抨擊澤倫斯基、貶抑西方盟國乃至於頌揚普廷，完全跟隨俄羅斯官方主旋律起舞。這些話由一個「愛好和平」烏克蘭人說出口，當然比俄國官方宣傳機器更具說服力。

梅氏另在莫斯科當局支持下經營俄語《另一個烏克蘭》入口網站，及《歐洲之聲》新聞平台，宣傳不利烏國的假新聞，後者甚至介入歐洲議會選舉，企圖收買賄賂歐洲政客。去年三月，捷克政府制裁凍結梅氏資產，終止網站運作。

梅德韋丘克所作所為，在那份前廿名名嘴與政客的名單中都可看到類似身影，這份排行榜就是恥辱柱，排名越前越被台灣人唾棄。

（作者為企業專業經理人）

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