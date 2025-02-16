自由廣場》台灣有難 反抗就是愛

◎ 郭燕霖

藍白立委匯合成紅統勢力，除了先前的《財政收支劃分法》及《選舉罷免法》修正案之外，現又草擬《國家安全戰略法》草案，擬透過此草案之設計，架空總統三軍統帥職權，讓立法院成為太上總統。藍白立委之所以有此盤算，乃是中國基於藍白勢力分流無法當選總統之後的精心統戰設計，藍白既然無法當家執政，那就另闢立法院戰場來癱瘓台灣，故而台灣頭家必須發動罷免來反制藍白紅統勢力。

台灣的政治版圖，苗栗可說是深藍中的深藍，縣長和立委從未有綠營人士當選，本次的大罷免風潮，在苗栗縣第二選區罷免中國國民黨立委邱鎮軍案的領銜人因為受到莫大壓力黯然退出，九十歲高齡的國寶作家李喬毅然扛起苗二選區領銜人的重擔，「台灣有難，反抗就是愛」，這才是正港的客家硬頸精神。

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日前元宵節雖逢大雨，全台仍瀰漫在過年氣氛當中，南蜂炮、北天燈、東寒單仍如常舉行，然藍白立委依然否決行政院的覆議案，加速癱瘓台灣。再過不久就是二二八和平紀念日，台灣人還記得二二八和平紀念日的抗中意義嗎？還是只流連於二二八連假三天的狂歡行程呢？

李喬的二二八小說《埋冤、一九四七、埋冤》，提醒台灣人要有反抗精神，除了反抗外來的紅統勢力以外，對於台灣島內部的傾中媚中也要反抗，雖然終戰時的台灣菁英對祖國有幻想，一如部分台灣人對藍白有第三勢力的幻想，但時局走到這，中國統戰操盤手也學聰明了，與其武力血統台灣，不如以非武力癱瘓台灣政府，藍白立委的靈魂已完全被中國牢牢掌控，台灣選民要解放只能仰賴手中的罷免神聖選票。

罷免並不是仇恨，罷免是憲法賦予台灣人的參政權，政治人物表現好，台灣人可用選票授與政治人物權力，推動福國利民政策；政治人物表現辜負選民期待，這時就是政客或政治撈仔，淘汰不良的政客是台灣公民的義務和職責所在。台灣文學作家發揮良知，李喬願意擔起罷免重擔，頭家的選民也應有智慧，勿讓二二八歷史重演，一九四七不再埋冤，而是讓台灣人學習當家做主的功課，重構台灣心靈，重新出發去找尋台灣人的前途。

（作者為台獨聯盟盟員，苗栗縣民）

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