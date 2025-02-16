自由共和國》許釗滂／黑腹燕鷗捎來的驚喜

季節限定的壯麗景觀——台南北門黑腹燕鷗的歸來。（許釗滂作品）

圖文／許釗滂

季節限定的壯麗景觀——台南北門黑腹燕鷗的歸來。（許釗滂作品）

每年十至十二月，成千上萬的黑腹燕鷗（Chlidonias niger）從遠方飛來，在台南北門井仔腳沿海的蚵棚架上棲息。這場由大自然精心編排的壯麗生態盛宴，隨著夕陽西下，在天空上演。今年的黑腹燕鷗似乎比往年姍姍來遲，晚了一個多月才抵達。然而，當牠們終於乘著東北季風翩然回歸，壯觀的畫面依舊令人屏息。

夕陽映襯下的黑腹燕鷗之舞

今天下午四點半，我特地從新竹南下，來到台南北門的井仔腳。天氣晴朗，暖陽灑落在海面，映照著岸邊的蚵棚。隨著時間推移，夕陽漸漸西沉，金黃色的餘暉為整片濕地與海岸披上柔和的光影。此時，一群群黑腹燕鷗開始隨著風勢翻飛，如黑色浪潮般在空中舞動。

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牠們時而盤旋，時而俯衝，成群結隊地飛掠過水面，偶爾停歇在蚵棚架上，形成獨特的黑白剪影。這種畫面不僅是攝影愛好者的夢幻場景，也讓人深刻感受到大自然的律動與生命的壯麗。

台南北門的特殊生態價值

北門沿海地區擁有豐富的濕地生態，每年秋冬之際，東北季風帶來適合候鳥棲息的環境，黑腹燕鷗便成為這片土地的季節性訪客。牠們來自遙遠的北方，越冬於台灣沿海、東南亞等地，待氣候回暖後再北返。這段時間，北門的蚵棚不僅成為養殖牡蠣的重要結構，也意外成為燕鷗理想的棲息地，展現人與自然共存的奇妙風景。

守護這片壯麗的生態風景

黑腹燕鷗的回歸，不僅為台南北門帶來壯觀美景，也提醒我們生態保育的重要性。棲地的維護、濕地生態的永續發展，都是確保這些候鳥能年復一年歸來的關鍵。

這場限定於秋冬的生態饗宴，是大自然最動人的詩篇。如果你也渴望親眼見證這壯觀的鳥群遷徙，不妨在夕陽西下時來到北門井仔腳，靜靜感受那片振翅飛翔的壯麗畫面。

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