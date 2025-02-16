自由共和國》陳震睿／台商新南向貸款經驗談

泰國政府為加強打詐，針對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油。（法新社）

陳震睿／印尼Jek&Co.、泰國TGC Thailand智財所合夥人、新南向台商二代

從去年（二○二四年）以來，多位東南亞及南亞台商皆反應及相互告知部分工業用土地貸款、住宅貸款、辦公室添購貸款及購車貸款皆碰到東南亞當地銀行更嚴格之審核，其中以台商預購多套高價值之別墅、高級住宅區等，近期最容易碰到東南亞當地銀行之要求補件、降低承作貸款成數等情況發生，而當詢問當地銀行經理所得之答案大多是當地金融主管機關金檢趨嚴，並有最新放款政策及風控指導，其中，泰國、印尼、印度等情況各有所不同，以下舉多位實際案例供新南向台商先進參考。

以泰國的情況來看，泰國處在中南半島之十字路口，為中國及西方資本投資中南半島之首選，唯對外資幾不設限之情況下，近年來中資大舉進入，除造成泰國市場充斥廉價中國產品，數以千計泰國中小企業倒閉外，另一後遺症為中資電詐人員及資本大舉湧入泰國並與緬甸電詐集團產業結合，日前中國演員王星被騙到曼谷並被綁架至緬甸為中資電詐集產鏈之傑作，未根除此一現象，除泰國警方加強掃蕩外，泰國金融監管機構則採釜底抽薪之方式，加強金檢曼谷、芭達雅高級住宅、別墅之貸款承作外，另對豪車貸款金檢也大幅度趨嚴，主要原因為電詐集團所得大部分透過豪宅豪車藏匿，泰國金檢主要對象為外籍中式拼音客戶，故部分台商在購買住宅及車貸上受到不便。

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以印尼及印度的情況來看，印尼為千島之國，印度為世界人口第一大國，兩者皆為幅員遼闊之世界大國，且為台灣新南向之目標大市場，兩國皆有中央金融監管機構另輔以地方之監理及政策。從政策面來看，除有以升降息、信用管制措施外，另針對各個省或發展區塊，以及不同性質之貸款類別，而對症下藥地施以鬆緊不同之信用措施，再輔以強弱程度不同之專案金檢，除可對金融機構釋放出政策訊號外，另可避免使用有全面廣度影響之政策（如升息或整體信用管制），避免產生殺雞用牛刀之情況。

印尼實務情況顯示，大雅加達地區之工商業工廠用地、高級住宅區似有過熱之情況，其他島嶼如加里曼丹、蘇拉威西、巴布亞則有投資不足之情況，故印尼金融監理機關則對大雅加達區信用政策呈收緊、頻繁地道德勸說、請喝咖啡及專案金檢銀行等方式釋出訊號，對於其他島嶼區塊則採寬鬆及鼓勵之信用政策；印度實務情況顯示，印度南方為高科技投資匯聚地，相關工商業用地及住宅價格早已偏高，印度北方則傳統上農業為主，且為執政黨BJP之大票倉，莫迪政府為鼓勵發展製造業，印北之信用管制則顯著較印南寬鬆，多數位於印南之台商則又因外籍人士身分而碰到更多不便之貸款經驗。

從上述三個新南向大國之實務經驗來看，對於普羅大眾全體國民之信用需求並非一概而論或採用一體適用之政策，猶記得前年印尼信賴之友會成立時，大師兄卓主席親自參與授旗大會並與台商台僑座談，席間表示除可將台灣經驗帶往新南向國家、並可適時將新南向國家成功經驗帶回台灣交流，從總和外交及新南向二．○外交來看，卓內閣可說是歷屆最了解新南向之團隊；二○二四年房貸市場議題成為當年討論度前五之議題，將三個新南向大國之金融監理政策納入新南向二．○政策參考，除可以強化台灣金融房市政策之透明度外，另透過分享台灣長期良好之金融穩定政策經驗，從而促進更多台灣與南向國家之雙邊交流與投資。

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